eSports

Hasil Undian Grup FFML Season 7: EVOS Divine Bakal Lakoni Duel Lawan SES Alfaink 3 Kali

Turnamen esport Free Fire terbesar di Indonesia, Free Fire Master League (FFML) Season 7 telah selesai melakukan undian grup.

Editor: Drajat Sugiri
zoom-inlihat foto Hasil Undian Grup FFML Season 7: EVOS Divine Bakal Lakoni Duel Lawan SES Alfaink 3 Kali
Kolase Tribunnews - Instagram @ff.esports.id
Turnamen esport Free Fire terbesar di Indonesia, Free Fire Master League (FFML) Season 7 telah selesai melakukan undian grup. EVOS Divine dan SES Alfaink akan bertemu sebanyak tiga kali. 

TRIBUNNEWS.COM - Turnamen esport Free Fire terbesar di Indonesia, Free Fire Master League (FFML) Season 7 telah selesai melakukan undian grup.

Undian grup atau group draw FFML Season 7 digelar pada Jumat (17/2/2023) pukul 19.00 WIB.

FFML Season 7 sendiri bakal digelar mulai 3 Maret hingga 2 April 2023 dengan total 18 tim peserta.

Dari hasil undian tersebut, 18 tim terbagi menjadi tiga grup yang berbeda di setiap minggunya.

Dengan demikian, maka para tim tidak akan berada di grup dengan tim yang sama untuk setiap minggunya.

Menariknya, EVOS Divine dan SES Alfaink menjadi tim yang paling banyak bertemu.

Melakoni FFML Season 7, EVOS Divine dan SES Alfaink akan bertemu sebanyak tiga kali.

Baca juga: Daftar 18 Tim yang Berlaga di Turnamen FFML Season 7

Hasil Undian Grup FFML Season 7 

Week 1

Grup A: SES Alfaink, ONIC Olympus, ECHO Esports, MBR Epsilon, Tiger Wong Esports, KAGENDRA

Grup B: EVOS Divine, Team RRQ, First Raiders Storm, Bulls Esports, Bigetron Delta, OPI Griffin

Grup C: GARSY Aphrodite, MORPH Team, MPO Esports, First Raiders Eclipse, Genesis Dogma SF, DEWA United Esports

Week 2

Grup A: MORPH Team, Team RRQ, First Raiders Eclipse, MPO Esports, Bigetron Delta, DEWA United Esports

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
Free Fire Master League
FFML Season 7
Hasil
Free Fire
EVOS divine
SES Alfaink
eSports
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