Jadwal Valorant Challengers Indonesia Split 1 Hari Ini, 19 Februari: Alter Ego vs Bigetron Arctic

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal pertandingan Valorant Challengers Indonesia Split 1 yang menyajikan 2 pertandingan pada Minggu (19/2/2023) hari ini.

Pertandingan pembuka hari ini mempertemukan TEAM ARF vs HeroZero ANUBIS pada pukul 14.00 WIB.

Kemudian ditutup duel bigmatch antara Alter Ego vs Bigetron Arctic, pukul 16.00 WIB.

Keseruan pertandingan Valorant Challengers Indonesia Split 1 dapat anda saksisan secara gratis melalui live streaming YouTube dan via Twitch Valorant Esports Indonesia.

Baca juga: Singapura, Brunei, dan Thailand Pastikan Tak Kirim Tim Valorant di SEA Games 2023, Ini Alasannya

Delapan tim yang berlaga di Valorant Challengers Indonesia 2023 yang terdiri dari 4 tim jalur undangan dan 4 tim dari babak kualifikasi. (Instagram @valorant.esports.media)

Jadwal Valorant Challengers Indonesia Split 1 2023 Hari Ini, Minggu (19/2):

Pukul 16.00 WIB - TEAM ARF vs HeroZero ANUBIS

Pukul 18.00 WIB - Alter Ego vs Bigetron Arctic

Semua pertandingan hari ini yang tergabung dalam fase grup dijadwalkan menggunakan format Best of Three (Bo3).

Dari 8 tim yang berlaga di fase grup hanya ada 6 tim terbaik yang akan lolos ke babak playoff.

Link Live Streaming Gratis

Akses disini < < <

Akses disini < < <

Laga menarik pada hari ini adalah duel Alter Ego vs Bigetron Arctic.

Pasalnya dua kubu tersebut merupakan salah satu tim terbaik di Indonesia.

Untuk saat ini Bigetron Arctic telah mengkoleksi 4 kemenangan dan sekali kalah.

Sedangkan Alter Ego torehkan 3 kemenangan dan sekali hasil kalah.

Kedua tim juga saling sikut di klasemen papan atas.

Pasalnya Bigetron Arctic menduduki peringkat ke-2. Sedangkan Alter Ego membuntutinya diurutan ke-3.

Klasemen Sementara Valorant Challengers Indonesia Split 1 2023

1. BOOM Esports | 5-0 | 143-84 | +59 | 15p

2. Bigetron Arctic | 4-1 | 151-122 | +29 | 12p

3. Alter Ego | 3-1 | 105-93 | +12 | 9p

4. Dewa United | 2-3 | 137-133 | +4 | 6p

5. TEAM ARF | 2-3 | 138-152 | -14 | 6p

6. Dominatus | 2-4 | 131-138 | -7 | 6p

7. Hike Digital | 1-4 | 94-117 | -23 | 3p

6. HeroZero ANUBIS | 1-4 | 62-122 | -60 | 3p

Keterangan:

(*) Posisi | Menang - Kalah (Per Match) | Menang - Kalah (Per Rounds) | Selisih Rounds | Poin

(*) Menang: +3

(*) Kalah: 0

(Tribunnews.com/Ali)