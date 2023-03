Bocoran Rilis Hero Baru Mobile Legends di Server Original hingga Penjelasan Skill Novaria

TRIBUNNEWS.COM - Novaria adalah mage jarak jauh yang TELAH bergabung di Advanced Server dan merupakan hero ke -120 Mobile Legends: Bang Bang.

Ia memiliki efek bercahaya di sekujur tubuhnya, mirip dengan tangan Brody.

Poin plus Novaria adalah serangan buff dan kerusakan AoE; ketika keduanya digabungkan dengan kemampuan casting skill rage yang panjang, dia dapat digunakan sebagai mage penembak jitu yang mematikan di medan Land of Down.

Review Hero Baru Mobile Legends yang bernama Novaria dengan role Mage. (Tangkapan layar YouTube VY Gaming)

Bocoran Rilis di Server Original

Mengutip laman Gamingonphone, tanggal rilis Novaria di server asli Mobile Legends belum dikonfirmasi.

Meskipun demikian, Novaria diperkirakan akan rilis pada akhir Maret atau awal April.

Hero baru ini sangat unik, dia mengandalkan skill 90 persen, jadi satu skill yang salah atau keputusan yang salah akan langsung menjatuhkannya.

Hero ini bisa mengubah meta mage dan menjadi counter yang baik untuk Xavier saat dirilis di original server.

Penjelasan Skill Novaria

Passive – Star Trail (Damage)

Pada dasarnya skill pasif ini akan meningkatkan skill 2 Novaria tahap kedua. Setelah terkena skill Novaria, musuh akan diberi tanda (menunjukkan tanda orb di atas musuh), dan jika terkena bola Astral (Skill 2, Phase 2), maka musuh yang ditandai akan menerima Magic damage sebesar 15 persen dari Max HP musuh.

Skill 1 – Astral Meteor (Slow, Area of Effect)

Cooldown – 8/7.6/7.2/6.8/6.4/6

Mana – 100/110/120/130/140/150

Ini adalah skill pertama untuk Novaria. Keahliannya sesederhana namanya. Setelah menggunakan skill ini, ia akan memanggil meteor di tempat yang ditentukan sambil memberikan 100 (+25 persen Total Magic Power)/110/120/130/140/150 magic damage dan memperlambat musuh sebesar 20%.

Jika mereka terkena, hujan meteor akan berlanjut sambil memberikan 50 (+15% Total Magic damage) / 55/60/65/70/75 magic damage dan memperlambat mereka sebesar 10% (dibatasi 60%). Mirip dengan skill kedua Yve, tetapi skill Novaria memberikan tambahan 80% damage ke minion.

Skill 2 – Astral Recall (Burst, Buff)

Mana – 85/90/95/100/105/110

Ini adalah skill yang sangat unik untuk Novaria, terutama karena skill ini membuatnya menjadi penembak jitu, seperti yang telah kita bahas sebelumnya.

Skill ini memiliki dua fase: pertama, memanggil bola ke posisinya (terasa seperti skill 2 Aamon), dan pada fase kedua, Anda dapat melepaskannya lagi ke arah yang ditentukan untuk menjatuhkan musuh, sekaligus Nova dapat menembus dinding.

Fase pertama akan memberikan 150 (+40% Total Magic Power)/180/210/240/270/300 jumlah magic damage.

Kemudian fase kedua berarti ketika dia meluncurkan bola dalam waktu 2 detik akan memberikan 300 (+80% Total Magic Power)/350/400/500/550 magic damage ke musuh ditambah 200% damage ekstra berdasarkan waktu tempuh bola. Ini hanya berarti bahwa semakin lama, semakin banyak kerusakan yang akan ditimbulkannya pada musuh.

Ultimate - Astral Echo (Buff)

Cooldown – 20/18/16

Skill ini juga memiliki efek jarak jauh. Pada dasarnya, Novaria menembakkan benda bertipe beam yang dikenal sebagai Rantai Astral ke arah yang ditentukan, dan ini akan mengunci musuh dan membuka posisi musuh di sekitar sambil memberikan 200(+30% Total Magic Power)/250/300 magic damage.

Yang istimewa adalah meningkatkan hitbox target sebesar 50%. Jika kalian menggunakan ultimate di dekat tower kalian, maka tower akan meningkatkan rage shooting dan mengenai musuh secara otomatis.

(Tribunnews.com/Ipunk)