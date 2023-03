Pecah Telur, AURA Fire Sukses Raih Kemenangan Pertama di MPL ID Season 11

TRIBUNNEWS.COM - AURA Fire akhirnya sukses meraih kemenangan perdananya di MPL ID Season 11, Sabtu (4/3/2023).

Kemenangan berhasil diraih AURA Fire setelah mampu mengalahkan Alter Ego dengan skor 2-0.

Menurunkan roster Facehugger, Fluffy, Kabuki, Van dan High, AURA Fire berhasil menyapu bersih pertandingan melawan Alter Ego.

Roster AURA Fire di MPL ID Season 11, Facehugger yang bernama lengkap Usep Setiawan. AURA Fire akhirnya sukses meraih kemenangan perdananya di MPL ID Season 11, Sabtu (4/3/2023). (Instagram @AURAFacehugger)

Dengan kemenangan ini, usaha AURA Fire untuk bangkit dari kegagalan akhirnya berbuah manis.

Pasalnya, sebelumnya AURA Fire terlihat melempem setelah menelan enam kali kekalahan secara beruntun.

Tentu, kemenangan atas Alter Ego menjadi pembuktian Kabuki cs bahwa mereka masih layak diperhitungkan.

Pelatih AURA Fire, Reza Pahlevi, sebelumnya juga sempat mengatakan bahwa para pemainnya tak terpengaruh sama sekali dengan kekalahan beruntun yang mereka dapatkan.

"Untuk anak anak alhamdulillah so far semua aman, enggak ada yang down atau terpengaruh sama sekali," ujar Reza dalam tayangan YouTube AURA TV, Jumat (3/3/2023).

Dan akhirnya, mereka mampu bangkit dan berhasil membuktikan ketajamannya di laga melawan Alter Ego kemarin.

Saat ini, AURA Fire bertengger di posisi tujuh klasemen sementara, tepat di bawah Bigetron Alpha.

Peluang untuk memperbaiki posisi di klasemen pun masih terbuka lebar.

Mengingat MPL ID Season 11 masih menyajikan banyak pertandingan yang akan dilakoni AURA Fire.

Di minggu keempat yang bakal bergulir mulai Jumat (10/3/2023), AURA Fire akan menantang Rebellion Zion dan Geek Slate.

Rekap Hasil MPL ID Season 11