ECHO Sanford dan Blacklist OhMyV33NUS Raih Penghargaan di MPL PH Press Corps Awards

TRIBUNNEWS.COM - Dua roster paling cerdas di kancah Mobile Legends Filipina mendapatkan penghargaan MPL PH Press Corps Awards.

Mereka adalah roster ECHO yakni Sanford Vinuya, sedangkan satunya wakil Blacklist International Johnmar “ OhMyV33NUS ” Villaluna.

Sanford berhak mendapatkan penghargaan Breakout Player karena telah berkontribusi tinggi di Mobile Legends Filipina.

Adapun OhMyV33NUS menyandang predikat Comeback Player karena tidak pernah kehilangan momentum meski melewatkan beberapa musim di MPL PH.

Selain gelar bergengsi, para pemenang juga akan menerima hadiah dari Razer Gold, penyedia kredit virtual terpadu.

ECHO Sanford meraih MVP pada pertandingan MPL PH Season 11 Week 3 melawan Nexplay EVOS, Minggu (5/3/2023). (Instagram @echophilippines)

Sanford menerima Breakout Player Award

Di Land of Dawn, peluang untuk comeback sangat kecil, tetapi tahun ini Sanford melakukan comeback spektakuler, di mana ia akan dianugerahi penghargaan Razer Gold Breakout Player of the Year.

Ia membantu ECHO mengamankan tempat di M4 World Championship, keterlibatan tim yang pertama kali di M-series, dengan performa kebangkitannya di MPL PH Musim 10.

Tak sampai disitu, Sanford kemudian menunjukkan pertumbuhan keterampilannya dengan memainkan peran penting dalam kemenangan ECHO di kompetisi internasional.

Pemain berusia 16 tahun yang berbakat ini melakukan debut profesionalnya di musim kedelapan MPL PH di mana ia tampil mengesankan di bawah Nexplay Evos.

Namun, karir profesionalnya diremajakan dengan kepindahannya ke ECHO di Musim 10, tampil mengagumkan saat timnya membutuhkan.

Roamer Support Blacklist International, Johnmar Villaluna yang akrab dipanggil OhMyV33nus (Instagram @blacklistintl)

OhMyV33NUS mendapatkan Comeback Player of the Year

Sementara itu, OhMyV33NUS, pemain yang berhasil kembali ke MPL PH setelah menghabiskan beberapa waktu jauh dari kancah kompetitif juga diberikan penghargaan.

Untuk tahun 2022, tidak ada comeback yang lebih mengesankan dari OhMyV33NUS selaku kapten Blacklist International.