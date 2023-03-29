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Kumpulan Kode Redeem Free Fire Hari Ini, 29 Maret 2023, Segera Tukarkan di Laman Resmi Garena

Berikut kumpulan kode redeem Free Fire terbaru pada hari ini, Rabu (29/3/2023). Segera klaim atau tukarkan kode melalui reward.ff.garena.com.

Editor: Dwi Setiawan
zoom-inlihat foto Kumpulan Kode Redeem Free Fire Hari Ini, 29 Maret 2023, Segera Tukarkan di Laman Resmi Garena
Garena Free Fire
Free Fire (FF) - Berikut kumpulan kode redeem Free Fire terbaru pada hari ini, Rabu (29/3/2023). Segera klaim atau tukarkan kode melalui reward.ff.garena.com. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan kode redeem Free Fire terbaru pada hari ini, Rabu (29/3/2023).

Kumpulan kode redeem FF terdiri dari kombinasi 12-16 karakter huruf kapital dan angka.

Kode redeem Free Fire ini dapat diklaim melalui laman resmi dari Garena, reward.ff.garena.com.

Segera klaim atau tukarkan kode redeem Free Fire, yang nantinya akan dapat hadiah menarik

Game Free Fire (FF) - Simak kode redeem Free Fire (FF) terbaru hari ini, Kamis 2 Maret 2023, segera klaim dan tukarkan dengan hadiah menarik di laman reward.ff.garena.com.
Game Free Fire (FF) - Simak kode redeem Free Fire (FF) terbaru hari ini, Kamis 2 Maret 2023, segera klaim dan tukarkan dengan hadiah menarik di laman reward.ff.garena.com. (freepik.com)

Baca juga: Cara Mengatasi Matchmaking Error di Game Free Fire

Apabila kode redeem tidak dapat ditukar, maka kode tersebut sudah melebihi batas waktu penukaran.

Atau bisa jadi karea sudah habis, sebab kode redeem tersebut memiliki limited.

Dapatkan hadiah menarik seperti skins, diamonds, voucher, koin, skins, bundles, dan item gratis lainnya.

Kumpulan kode redeem Free Fire hari ini, 29 Maret 2023, dikutip dari govijobs:

Reward

  • MSJX8VM25B95: 1x Swordsman Legends Weapon Loot Crate
  • W4GPFVK2MR2C: Spikey Spine Weapon Loot Crate

Other rewards

FF11NJN5YS3E
MSJX8VM25B95
SARG886AV5GR
J3ZKQ57Z2P2P
W4GPFVK2MR2C
MQJWNBVHYAQM
RRQ3SSJTN9UK
FF1164XNJZ2V
X99TK56XDJ4X
FF11WFNPP956
WCMERVCMUSZ9
8F3QZKNTLWBZ
FF7MUY4ME6S

Room cards

FF9MJ31CXKRG
FFICJGW9NKYT
FFCO8BS5JW2D
FFAC2YXE6RF2
FFICJGW9NKYT
XUW3FNK7AV8N
FF11NJN5YS3E
FF11WFNPP956
MQJWNBVHYAQM
8F3QZKNTLWBZ
J3ZKQ57Z2P2P
W4GPFVK2MR2C
WCMERVCMUSZ9
MSJX8VM25B95
RRQ3SSJTN9UK
FF7MUY4ME6S
SARG886AV5GR
FF1164XNJZ2V
FFICDCTSL5FT
PACJJTUA29UU
FFBCLQ6S7W25
TJ57OSSDN5AP
FFPLUED93XRT
R9UVPEYJOXZX
TFF9VNU6UD9J
HAYATOAVU76V
RRQ3SSJTN9UK

Outfits

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Sumber: TribunSolo.com
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