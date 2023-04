Prediksi Finalis Mobile Legends MPL ID Season 11 Versi Antimage & KB, Kompak Sebut Bigetron Alpha

Bigetron Alpha merilis roster untuk turnamen Mobile Legends yang bertajuk MPL ID Season 11 melalui akun official instagram dan YouTube miliknya - Inilah prediksi tim finalis turnamen Mobile Legends MPL ID Season 11 versi Antimage dan KB, kompak sebut Bigetron Alpha.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah prediksi tim finalis turnamen Mobile Legends MPL ID Season 11 dari salah satu EXP laner terbaik Indonesia, Maxhill "Antimage" Leonardo dan caster andalan MPL ID, Ryan "KB" Batistuta.

Diketahui, MPL ID Season 11 sebentar lagi bakal memasuki babak playoff yang bergulir pada 5 April hingga 9 April 2023 mendatang.

Sebanyak enam tim terbaik akan bertanding di babak playoff MPL ID Season 11, mereka adalah ONIC Esports, RRQ, Bigetron Alpha, Geek Slate, EVOS Legends, dan Alter Ego.

Jelang babak playoff MPL ID Season 11, Antimage dan KB pun turut mengutarakan pendapatnya tentang dua tim yang berhak melaju ke partai final.

Dalam unggahan video di akun Instagram resmi Lius Andre @liusandre.s, Jumat (31/3/2023), Antimage memprediksi bahwa yang akan menembus babak grand final adalah ONIC Esports dan Bigetron Alpha.

Namun, Antimage juga mengaku kebingungan, di sisi lain ia ingin duel El Clasico tersaji, yakni RRQ melawan EVOS Legends.

"Bingung sumpah, (prediksi) ONIC Esports lawan Bigetron Alpha kali ya. Tapi "maunya" sih RRQ vs EVOS Legends, tapi kayanya ya ONIC lawan Bigetron," tutur Antimage dalam video Instagram Lius Andre.

Sependapat dengan Antimage, KB juga memprediksi bahwa Bigetron Alpha akan mengisi satu slot di partai final.

KB menginginkan duel Bigetron Alpha vs Geek Slate, dua tim yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Meski begitu, KB juga tak sungkan memuji performa ONIC, ia menyebut bahwa skuad asuhan Adi tersebut sangat kuat selama gelaran MPL ID Season 11 babak reguler.

"Lah, ya jelas lah tim-tim yang berbeda dong (dari musim sebelumnya) Bigetron Alpha vs Geek Slate. Tapi ONIC emang kuat sih, in (coach) Adi we trust," kata KB.

Jadwal Lengkap Playoff MPL ID Season 11

Rabu, 5 April 2023

Match 1: Bigetron Alpha vs Alter Ego - BO 5