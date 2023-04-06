eSports

Jadwal Grand Final Free Fire FFML Season 7, Digelar 16 April 2023, Inilah Daftar 12 Tim yang Main

Jadwal grand final turnamen Free Fire Master League (FFML) Season 7, bakal bergulir pada 16 April 2023, inilah 12 tim yang bakal bertanding.

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Instagram resmi @ff.esports.id
Jadwal grand final turnamen Free Fire Master League (FFML) Season 7, bakal bergulir pada 16 April 2023, inilah 12 tim yang bakal bertanding. 

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal grand final turnamen Free Fire Master League (FFML) Season 7, bakal bergulir pada 16 April 2023.

Sebanyal 12 tim bakal bersaing di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center, Senayan, demi merebut tahta juara FFML Season 7.

Sebelumnya, babak reguler FFML Season 7 sudah resmi berakhir pada Minggu (2/4/2023) malam WIB.

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Dari 18 tim yang bertanding di babak reguler, kini terjaring 12 tim yang akan berjuang di babak grand final FFML Season 7.

Sedangkan enam tim yang gagal lolos, langkah mereka di FFML Season 7 dipastikan terhenti.

Siapa saja 12 tim yang akan berjuang di grand final FFML Season 7?

Daftar 12 Tim Peserta Grand Final FFML Season 7

1. EVOS Divine

2. First Raiders Eclipse

3. ECHO Esports

4. SES Alfaink

5. RRQ

6. G Arsy Aphrodite.

7. ONIC Olympus

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
eSports
Jadwal FFML
Free Fire
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