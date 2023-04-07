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Update Klasemen PMSL SEA Spring 2023 Week 3 Day 2: RRQ Panaskan 2 Besar, Persija EVOS Posisi 16
Tim PUBG Mobile asal Indonesia, RRQ mampu memanaskan persaingan 2 besar PMSL SEA Spring 2023 Week 3 Day 2.
Penulis:
Rochmat Purnomo
Editor:
Dwi Setiawan
TRIBUNNEWS.COM - Simak klasemen PMSL SEA Spring 2023 setelah menyelesaikan pertandingan Week 2 Day 2, pada Kamis (6/4/2023) kemarin.
Tim PUBG Mobile asal Indonesia, RRQ mampu memanaskan persaingan 2 besar dengan raihan 103 poin.
RRQ kini tertinggal 9 angka dari ShineLikeDiamond yang merupakan wakil dari Vietnam.
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Adapun tim Indonesia lainnya yang sukses berada di peringkat 10 besar yakni Alter Ego Ares dan BOOM Esports.
Sementara 4 tim Indonesia lainnya harus terlempar dari 10 besar adalah Bigetron Red Villains, VOIN Esports dan Persija EVOS.
Klasemen PMSL SEA Spring 2023 Week 3 Day 2
(*) Keterangan: Rank | Team PUBG Mobile | Rank PTS | Elims | Match | WWCD | Total PTS
1. SLD | 47 | 65 | 12 | 2 | 112
2. RRQ | 46 | 57 | 12 | 1 | 103
3. SEM9 | 36 | 59 | 12 | 2 | 95
4. AE | 41 | 53 | 12 | 1 | 94
5. FaZe | 33 | 53 | 12 | 2 | 86
6. BOX | 24 | 51 | 12 | 0 | 75
7. BOOM | 28 | 44 | 12 | 1 | 72
8. HAIL | 20 | 38 | 6 | 1 | 72
9. VPE | 15 | 41 | 6 | 0 | 56
10. DBD | 16 | 36 | 12 | 0 | 52
11. PBE | 6 | 40 | 12 | 0 | 46
12. DX | 24 | 18 | 6 | 2 | 42
13. YALL | 10 | 31 | 12 | 0 | 41
14. BTR | 4 | 35 | 12 | 0 | 39
15. VOIN | 13 | 20 | 6 | 0 | 33
16. PJEV | 5 | 23 | 6 | 0 | 28
17. BAC | 5 | 23 | 12 | 0 | 28
18. TS | 8 | 18 | 6 | 0 | 26
19. GEEK | 2 | 10 | 6 | 0 | 12
20. GE | 1 | 6 | 6 | 0 | 7
Jadwal PMSL Sea Spring 2023 Week 2
- Jumat, 7 April
Day 3 - Grup A, B, D, E
- Sabtu, 8 April
Day 4 - Grup A, B, C, D
- Minggu, 9 April
Day 5 - Grup A, B, C, E
Pembagian Grup PMSL SEA Spring 2023 Week 3
- Grup A - Hail Esports, Vampire Esports, Genesis Esports, Team Secret
- Grup B - Persija EVOS, Geek Slate, D'Xavier, Voin Esports
- Grup C - ShineLikeDiamond, Bigetron Red Villains, Faze Clan, Alter Ego Ares
- Grup D - Yoodo Alliance, RRQ, SEM9, Don't Break Dreams
- Grup E - BOOM Esports, Bacon Time, Box Gaming, PlayBook Esports
MAP PSML SEA Spring 2023
Match 1: Sanhok
Match 2: Erangel
Match 3: Erangel
Match 4: Erangel
Match 5: Miramar
Match 6: Miramar
Format PMSL SEA Spring 2023
Liga
- Dimulai tanggal 20 Maret - 9 April 2023
- Diikuti 20 tim: 15 tim partnership dan 5 tim dari setiap PMPL per-region
- Dimainkan dalam 3 minggu: setiap minggu terdiri dari 5 hari pertandingan
- Tim dibagi menjadi 5 grup yang terdiri dari 4 kontestan
Final
- Dimulai tanggal 14-16 April 2023
- Diikuti 16 tim yang lolos dari Liga
(Tribunnews.com/Ipunk)