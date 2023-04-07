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Update Klasemen PMSL SEA Spring 2023 Week 3 Day 2: RRQ Panaskan 2 Besar, Persija EVOS Posisi 16

Tim PUBG Mobile asal Indonesia, RRQ mampu memanaskan persaingan 2 besar PMSL SEA Spring 2023 Week 3 Day 2.

Penulis: Rochmat Purnomo
Editor: Dwi Setiawan
zoom-inlihat foto Update Klasemen PMSL SEA Spring 2023 Week 3 Day 2: RRQ Panaskan 2 Besar, Persija EVOS Posisi 16
Instagram @rrq_pubgmobile
Tim RRQ bersiap mengikuti PMSL SEA Spring 2023. Tim PUBG Mobile asal Indonesia, RRQ mampu memanaskan persaingan 2 besar PMSL SEA Spring 2023 Week 3 Day 2. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak klasemen PMSL SEA Spring 2023 setelah menyelesaikan pertandingan Week 2 Day 2, pada Kamis (6/4/2023) kemarin.

Tim PUBG Mobile asal Indonesia, RRQ mampu memanaskan persaingan 2 besar dengan raihan 103 poin.

RRQ kini tertinggal 9 angka dari ShineLikeDiamond yang merupakan wakil dari Vietnam.

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Adapun tim Indonesia lainnya yang sukses berada di peringkat 10 besar yakni Alter Ego Ares dan BOOM Esports.

Sementara 4 tim Indonesia lainnya harus terlempar dari 10 besar adalah Bigetron Red Villains, VOIN Esports dan Persija EVOS. 

Seluruh roster Persija EVOS berkumpul sebelum pertandingan PMSL SEA Spring 2023.
Seluruh roster Persija EVOS berkumpul sebelum pertandingan PMSL SEA Spring 2023. (Instagram @persija_evos)

Klasemen PMSL SEA Spring 2023 Week 3 Day 2

(*) Keterangan: Rank | Team PUBG Mobile | Rank PTS | Elims | Match | WWCD | Total PTS

1. SLD | 47 | 65 | 12 | 2 | 112
2. RRQ | 46 | 57 | 12 | 1 | 103
3. SEM9 | 36 | 59 | 12 | 2 | 95
4. AE | 41 | 53 | 12 | 1 | 94
5. FaZe | 33 | 53 | 12 | 2 | 86

6. BOX | 24 | 51 | 12 | 0 | 75
7. BOOM | 28 | 44 | 12 | 1 | 72
8. HAIL | 20 | 38 | 6 | 1 | 72
9. VPE | 15 | 41 | 6 | 0 | 56
10. DBD | 16 | 36 | 12 | 0 | 52

11. PBE | 6 | 40 | 12 | 0 | 46
12. DX | 24 | 18 | 6 | 2 | 42
13. YALL | 10 | 31 | 12 | 0 | 41
14. BTR | 4 | 35 | 12 | 0 | 39
15. VOIN | 13 | 20 | 6 | 0 | 33

16. PJEV | 5 | 23 | 6 | 0 | 28
17. BAC | 5 | 23 | 12 | 0 | 28
18. TS | 8 | 18 | 6 | 0 | 26
19. GEEK | 2 | 10 | 6 | 0 | 12
20. GE | 1 | 6 | 6 | 0 | 7

Jadwal PMSL Sea Spring 2023 Week 2

  • Jumat, 7 April 
    Day 3 - Grup A, B, D, E
  • Sabtu, 8 April 
    Day 4 - Grup A, B, C, D
  • Minggu, 9 April 
    Day 5 - Grup A, B, C, E

Pembagian Grup PMSL SEA Spring 2023 Week 3

  • Grup A - Hail Esports, Vampire Esports, Genesis Esports, Team Secret
  • Grup B - Persija EVOS, Geek Slate, D'Xavier, Voin Esports
  • Grup C - ShineLikeDiamond, Bigetron Red Villains, Faze Clan, Alter Ego Ares
  • Grup D - Yoodo Alliance, RRQ, SEM9, Don't Break Dreams
  • Grup E - BOOM Esports, Bacon Time, Box Gaming, PlayBook Esports

MAP PSML SEA Spring 2023

Match 1: Sanhok
Match 2: Erangel
Match 3: Erangel
Match 4: Erangel
Match 5: Miramar
Match 6: Miramar

Format PMSL SEA Spring 2023

Liga

  • Dimulai tanggal 20 Maret - 9 April 2023
  • Diikuti 20 tim: 15 tim partnership dan 5 tim dari setiap PMPL per-region
  • Dimainkan dalam 3 minggu: setiap minggu terdiri dari 5 hari pertandingan
  • Tim dibagi menjadi 5 grup yang terdiri dari 4 kontestan

Final

  • Dimulai tanggal 14-16 April 2023
  • Diikuti 16 tim yang lolos dari Liga

(Tribunnews.com/Ipunk)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
Klasemen PMSL SEA Spring 2023
PMSL SEA Spring 2023
Persija EVOS
RRQ
Berita eSports
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