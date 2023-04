Dota 2 Resmi Rilis Patch 7.33, Hadirkan Banyak Fitur, Mulai Perubahan Map hingga Sistem MMR

TRIBUNNEWS.COM - Setelah menunggu lama, Valve selaku developer game Dota 2 akhirnya memperkenalkan patch 7.33 yang menghadirkan banyak fitur.

Pembaruan patch yang membutuhkan update 1,89 Gb ini diberi nama The New Frontiers.

Pembaruan yang terjadi ini merupakan salah satu patch terbesar yang pernah ada.

Sebelum memperkenalkan fitur-fitur baru, mereka membuat sebuah trailer yang berisikan Ancients yang dihancurkan hingga menyebabkan dunia Dota 2 berantakan.

Lantas apa saja isi dari pembaruan 7.33 di game Dota ?

Muerta hero terbaru Dota 2 yang dikabarkan akan rilis di tahun 2023. (Twitter @ONEEsports)

Fitur-Fitur Terbaru Dota 2 Patch 7.33 (dikutip dari Revivaltv)

1. Perubahan Map

Seperti yang terlihat di trailer, pada 7.33 Valve memutuskan untuk membuat map 40 persen lebih besar.

Hal ini pun membuat banyaknya sesuatu yang baru seperti 2 Roshan Pits, Twin Gates, Lotus Pools, Tormentors, Watchers, Defender's Gate, New runes, New Outpost, dan 12 New Creep Camps.

2. Major Gameplay Changes

Perubahan di fitur ini membuat banyak perubahan seperti adanya atribut baru di hero Dota 2 yang dinamakan Universal.

Selain merubah item dan hero Dota 2, Valve juga merubah fungsi dari kedua hal tersebut.

Seperti melakukan rework terhadap hero Muerta, Clinkz, Arc Warden, Ogre Magi, Medusa, dan Alchemist.

Tidak hanya itu, tentunya di patch kali ini menghadirkan item baru dengan efek berbeda-beda.