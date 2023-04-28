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Kode Redeem Free Fire Hari Ini 28 April 2023, Segera Klaim & Dapatkan Bundle Bioforge Secara Gratis
Inilah kumpulan kode redeem Free Fire (FF) untuk hari ini, Jumat (28/4/2023). Segera klaim dan dapatkan bundle bioforge secara gratis.
Penulis:
Muhammad Ali Yakub
Editor:
Muhammad Nursina Rasyidin
TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan kode redeem Free Fire (FF) untuk hari ini, Jumat (28/4/2023).
Klaim atau tukarkan kode redeem FF di laman resmi Garena, reward.ff.garena.com.
Kode redeem terdiri dari kombinasi 12-16 karakter huruf kapital dan angka.
Perhatikan masa berlaku dan server kode redeem-nya sebelum melakukan klaim.
Dapatkan seluruh hadiahnya secara mudah dan gratis termasuk bundle bioforge yang tersedia pada kode redeem hari ini.
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Tersedia skins, diamonds, voucher, koin, skins, bundles, dan item-item menarik lainnya.
Simak cara klaim kode sebelum melakukan pengeklaiman secara online.
Kumpulan Kode redeem Free Fire hari ini, 28 April 2023 (dikutip esportsku)
Reward
1HUJ – 9SA1 – SPQG
S3O4 – N486 – S7MC
NCZ3 – 50S3 – 9Z38
XDA7 – BFZA – VVDL
99SS – 4X9E – 63BV
Sumber: TribunSolo.com
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