eSports

Kumpulan Kode Redeem Free Fire Hari Ini 4 Mei 2023, Segera Klaim dan Dapatkan Hadiah Menarik

Inilah kumpulan kode redeem Free Fire terbaru hari ini, Kamis (4/5/2023). Segera klaim melalui laman resmi Garena, reward.ff.garena.com.

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Garena Free Fire
Free Fire Hero - Inilah kumpulan kode redeem Free Fire terbaru hari ini, Kamis (4/5/2023). Segera klaim melalui laman resmi Garena, reward.ff.garena.com. 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan kode redeem Free Fire terbaru hari ini, Kamis (4/5/2023).

Segera klaim atau tukarkan kode redeem FF di laman resmi Garena, reward.ff.garena.com.

Kode redeem FF sendiri terdiri dari kombinasi 12-16 karakter huruf kapital dan angka.

Dalam kode redeem tersebut terdapat hadiah menarik seperti diamonds, voucher, koin, skins, bundles, dan item-item menarik lainnya yang dapat anda dapatkan secara gratis.

Free Fire Garena -
Free Fire Garena - (Garena Free Fire)

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Tentu saja ini kesempatan bagus buat para pemain FF untuk mendapatkan item tanpa mengeluarkan biaya (diamond).

Simak cara klaim kode sebelum melakukan pengeklaiman secara online.

Kumpulan Kode redeem Free Fire hari ini, 4 Mei 2023 (Dikutip dari Ligagame)

Reward

FF11-R1E9-PX56 (Bloody Vase (Mask) & Artificial Intelligence Weapon Loot Crate)

FF11-DAKX-4WHV (1x Heartthrob (Male) (Head) & 1x M60-Gold Coated Weapon Loot Crate)

FF11-HHGC-GK3B (Pumpkin Warrior (Bottom) & Vandal Revolt Weapon Loot Crate)

FF10-HXQB-BH2J (1x M1014-Demolitionist)

FF10-1TSN-JX6E (1x Malice Joker & 1x Imperial Rome Weapon Loot Crate)

FF10-PRF6-299F (1x Black Rose Rocker (Mask) & 1x Justice Fighter Weapon Loot Crate)

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Sumber: TribunSolo.com
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