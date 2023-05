Jadwal Grand Final MPL PH Season 11 Hari Ini, Blacklist International Pastikan Main di MSC 2023

Tangkapan layar akun facebook official MPL Philippines

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Grand Final Mobile Legends Professional League Filipina (MPL PH) Season 11 hari ini, Minggu (7/5/2023).

Blacklist International terlebih dahulu mengamankan satu tiket menuju gelaran MSC 2023 dan babak Grand Final usai mengalahkan RSG Slate PH di babak final upper bracket dengan skor 3-1, Sabtu (6/5/2023).

Sekarang, tim jawara M3 World Championship itu duduk manis sembari menunggu musuhnya di babak grand final MPL PH S11.

Blacklist International resmi merilis daftar roster mereka untuk ajang Mobile Legends: Bang Bang Professional League Philippines (MPL PH) Season 11 mendatang. (Instagram @blacklistintl)

Sementara itu, RSG Slate PH yang terlempat ke final lower bracket masih memiliki kesempatan untuk dapat mengamankan satu tiket terakhir di MSC 2023.

Namun RSG Slate PH diwajibkan menang atas ECHO di babak final lower bracket.

Sayangnya laju RSG Slate PH tampaknya bakal mengalami sedikit kesulitan sebab ECHO sendiri merupakan jawara M4 World Championship kemarin.

Laga RSG Slate PH vs ECHO dijadwalkan berlangsung pada jam 10.00 WIB.

Duel perebutan grand final dan tiket MSC 2023 tersebut bakal menggunakan format Best of Five (Bo5).

Sementara itu laga Grand Final bakal dijadwalkan dimulai pada pukul 16.00 WIB dan menggunakan format Best of Seven (Bo7).

Lalu, para penikmat skema kompetitif Mobile Legends dapat menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube MPL Philippines.

Jadwal Grand Final MPL PH Season 11

Minggu, 7 Mei 2023

Final Lower Bracket

Pukul 10.00 WIB - RSG Slate PH vs ECHO

Grand Final

Pukul 16.00 WIB - Blacklist International vs (Pemenang RSG Slate PH vs ECHO)

Prize Pool MPL PH Season 11

1st: $35,000 (Rp513 juta) + Tiket MSC 2023

2nd: $20,000 (Rp293 juta) + Tiket MSC 2023

3rd: $15,660 (Rp229 juta)

4th: $10,000 (Rp146 juta)

5th-6th: $9,260 (Rp135 juta)

7th: $5,860 (Rp85 juta)

8th: $4,360 (Rp63 juta)

(Tribunnews.com/Ali)