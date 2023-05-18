eSports

Kode Redeem Free Fire Hari Ini 18 Mei 2023, Berikut Cara Klaim Hadiahnya

Kumpulan kode redeem game Free Fire pada hari ini Kamis, (18/5/2023), lengkap dengan cara klaimnya di laman resmi Garena, reward.ff.garena.com.

zoom-inlihat foto Kode Redeem Free Fire Hari Ini 18 Mei 2023, Berikut Cara Klaim Hadiahnya
Garena Free Fire
Free Fire Cover - Kumpulan kode redeem game Free Fire pada hari ini Kamis, (18/5/2023), lengkap dengan cara klaimnya di laman resmi Garena, reward.ff.garena.com. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan kode redeem game Free Fire pada hari ini Kamis, (18/5/2023), beserta cara klaimnya.

Pengguna Free Fire dapat menggunakan kode redeem FF edisi 18 Mei 2023 untuk mendapatkan hadiah dan item gratis di Free Fire.

Kode redeem gratis FF ini dapat diklaim melalui laman resmi milik Garena, reward.ff.garena.com.

Free Fire Hero -
Free Fire Hero - (Garena Free Fire)

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Segera klaim untuk dapat ditukarkan hadiah menarik di dalam game Free Fire.

Apabila kode redeem tidak dapat ditukar, maka kode tersebut sudah melebihi batas waktu penukaran.

Atau bisa jadi karea sudah habis, sebab kode redeem tersebut memiliki limited.

Kumpulan kode redeem Free Fire hari ini, 18 Mei 2023 (pockettactics)

Reward

  • FF7MUY4ME6SC
  • 8F3QZKNTLWBZ
  • WEYVGQC3CT8Q
  • 3IBBMSL7AK8G
  • FFICJGW9NKYT
  • FF9MJ31CXKRG
  • FFCO8BS5JW2D
  • FFAC2YXE6RF2
  • FGFR56JKTYJHSGW
  • F5YHU6JERK890324
  • FRFDRTGBFHTYFHR
  • FU56YUEHHDRTGC
  • FTRFGU34R89FH6Y
  • FIJHGVDBGFUHER5
  • FGTRNVUYGVZSEF
  • FBREFNSEJTGBGTR
  • FAQE2CV3RHIUJHB
  • F6NYJGUTRFSVEBR
  • FDYFE6GRHFJS5EF
  • FTGDIUJSNJRFBGH
  • FYGE5UHFHNSIUY6
  • FEFGVTBYHNGUVY
  • FFTYHIBUJEMRKTY
  • FHIN8767YTAERFG

Cara Klaim Kode Redeem Free Fire Melalui Reward.ff.garena.com:

1. Buka laman https://reward.ff.garena.com/id.

2. Lalu login menggunakan akun yang sudah di Bind, boleh pakai akun FB atau VK dan lainnya.

3. Tuliskan kode redeem yang dikombinasikan antara huruf dan angka sebanyak 12 karakter.

4. Lalu, klik tombol "Konfirmasi".

5. Terakhir cek jika sudah selesai, atau klik "in-game-mail" di Free Fire.

Hadiah dan item nantinya akan langsung ada pada akun Free Fire Anda dengan sendirinya.

Jika mengalami kesulitan, coba hubungi customer service Garena.

Kode redeem yang sudah melewati batas waktu (kedaluwarsa) berarti sudah tidak bisa digunakan lagi.

(Tribunnews.com/Ali)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
eSports
Free Fire
kode Redeem Free Fire
KODE Redeem Free Fire Terbaru Hari Ini
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