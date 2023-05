Mobile Legends - Vyn Resmi Hengkang dari RRQ Usai Bertahan 8 Musim, Ini Alasannya

TRIBUNNEWS.COM - Salah satu pemain RRQ divisi Mobile Legends, Vyn resmi hengkang usai bertahan selama 8 musim.

Hal tersebut diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi RRQ, Jumat (19/5/2023) malamhari WIB.

Seperti yang diketahui, pemilik nama asli Calvin tersebut merupakan pemain terlama di tim RRQ saat ini.

Vyn bergabung di RRQ sejak 13 Agustus 2019 dan telah mengantongi sejumlah prestasi bersama sang Raja.

Baca juga: Skylar Dirumorkan Hengkang dari RRQ, Pak AP Pasang Badan

"Calvin atau RRQ Vyn merupakan salah satu pemain dengan masa bakti yang paling lama di Team RRQ," tulis unggahan di Instagram resmi RRQ.

"Berbagai piala dan prestasi telah dia berikan selama perjuangannya membawa nama RRQ di MLBB," tambahnya.

"Namun, hari ini menjadi hari terakhir perjalanannya bersama kita. Terima kasih untuk semua suka duka yang dilalui bersama keluarga besar Team RRQ."

Tak lupa Team RRQ juga memberikan ucapan terimakasih kepada kapten tim Mobile Legends tersebut.

"Thank you for the journey, El Capitan."

Atas unggahan RRQ tersebut tampaknya menuai banyak simpati terutama rekan setimnya, yaitu Renbo.

“Thankyou capt,” tulis Renbo dalam komentar unggahan RRQ.

Alasan Vyn Keluar

Lewat unggahan RRQ di kanal YouTube pribadinya, Vyn menjelaskan asalan tersebut.

Beberapa alasan Vyn keluar yaitu karena dirinya membutuhkan suasana baru.