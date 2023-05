Momen Kocak Jefri Nichol saat Bermain Valorant, Lupa Keguaan Ultimate Phoenix

TRIBUNNEWS.COM - Ada-ada saja tingkah kocak artis ternama Jefri Nichol saat bermain Valorant karena lupa kegunaan ultimate agent Phoenix.

Momen kocak tersebut terjadi saat dirinya belajar bermain game Valorant bersama sahabatnya Adipati Dolken lewat kanal YouTube pribadinya, Rabu (24/5/2023).

Diketahui, Jefri Nichol yang saat itu bermain di map Bind ketika dirinya menjadi attacker dan dirinya lupa kegunaan ultimate agent Phoenix saat round 4-1.

Pada saat mencoba menyerang A site lewat short, Jefri Nichol yang berada didepan sendiri menggunakan ultimate agent Phoenix untuk menjebol pertahanan musuh.

Namun, saat ultimate Phoenix telah terbuka dan agent tersebut meninggal, Jefri Nichol malah berdiam sendiri dan malah memandangi layar komputernya.

Baca juga: Mall Taman Anggrek Resmi Jadi Venue Turnamen Valorant VCT 2023 Challenger Indonesia Split 2

Diketahui, ultimate Phoenix sendiri mempunyai kegunaan dapat hidup kembali saat telah terbunuh.

Sontak momen tersebut membuat greget para viewernya dan mencoba memberitahu Jefri jika dirinya masih dapat bermain karena Phoenix yang dipakainya masih hidup.

Namun sayang, Jefri tak membaca live chat dari viewernya tersebut dan masih berdiam sendiri serta memandangi layar komputer.

Saat match sudah bergulir menjadi 5-1 karena attacker menang, Jefri kemudian membaca chat dari para viewernya.

Dan kemudian dia baru sadar kalo kegunaan ultimate Phoenix tersebut.

"Tadi lu masih bisa hidup," ucap Jefri Nichol saat membaca chat dari viewernya.

"Oh iya pas gua ulti masih bisa idup ya.. ah lupa, sorry sorry!" ujarnya.

Diketahui, Jefri Nichol sendiri kini mencoba keperuntungan lewat YouTube dengan cara live streaming game.

YouTube yang baru saja dirinya kelola kini baru mendapat subscribe sebesar 19 ribu dan baru ada 10 video.