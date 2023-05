Jadwal Lengkap Turnamen Mobile Legends MSC 2023: EVOS Legends Berada di Grup Neraka

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap turnamen Mobile Legends SEA Cup (MSC) 2023 yang dimulai dari babak group stage atau fase grup.

Turnamen MSC 2023 sendiri dijadwalkan digelar mulai tanggal 10-18 Juni.

Dengan babak fase grup dimulai pada tanggal 10-13 Juni 2023. Sedangkan babak knockout atau playoff dijadwalkan pada tanggal 15-18 Juni.

Indonesia sendiri pada turnamen MSC 2023 mempunyai dua wakil yang cukup diperhitungkan untuk dapat meraih juara yaitu ONIC Esports dan EVOS Legends.

Daftar Lengkap Roster Turnamen Mobile Legends MSC 2023: Mulai ONIC, EVOS, ECHO hingga Blacklist (Instagram @mlbbesports_official)

Untuk ONIC Esports sendiri tergabung di grup yang bisa dibilang diatas kertas lebih diunggulkan untuk lolos.

ONIC Esports tergabung dalam Grup C bersama BURN x FLASH dan Outplay.

Sedangkan EVOS Legends sendiri tergabung dalam grup yang lumayan susah atau bisa dibilang grup neraka.

EVOS Legends yang tergabung bersama Fenix Esports dan RSG Slate SG berada di Grup B.

Fenix Esports sendiri adalah juara kualifikasi Myanmar yang dimana pada babak fase grup berhasil kalahkan Falcon Esports.

Sedangkan Falcon Esports sendiri adalah tim yang berisikan Timnas Myanmar pada SEA Games 2023 kemarin yang berhasil kalahkan Timnas Indonesia.

Kemudian RSG Slate SG sendiri adalah tim langganan juara region Singapura dengan ketiga kalinya secara berturut-turut.

Jadwal Fase Grup MSC 2023

Sabtu, 10 Juni 2023

Pukul 14.00 WIB - ONIC Esports vs BURN x FLASH (Grup C)

Pukul 16.30 WIB - ECHO vs EVO Esports (Grup A)

Pukul 19.00 WIB - Fenix Esports vs EVOS Legends (Grup B)