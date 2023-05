Jadwal Turnamen Mobile Legends MSC 2023: Dibuka ONIC Esports vs Burn x Flash, Mulai 10 Juni

TRIBUNNEWS.COM - Gelaran turnamen Mobile Legends: Bang Bang Southeast Asia Cup (MSC) 2023 dijadwalkan memulai babak fase grup pada Sabtu (10/6/2023) mendatang.

Laga pembuka MSC 2023 bakal mempertemukan wakil Indonesia, ONIC Esports menghadapi Burn x Flash dari Kamboja.

Pertemuan ONIC Esports dengan Burn x Flash bakal menjadi laga yang paling ditunggu.

Sebab, 3 pilar ONIC Esports yakni Coach Adi, Sanz dan Kiboy memiliki dendam terhadap negara Kamboja.

Kala itu nama-nama itu membawa nama Indonesia di gelaran SEA Games 2023.

Baca juga: Daftar Lengkap Roster Turnamen Mobile Legends MSC 2023: Mulai ONIC, EVOS, ECHO hingga Blacklist

Sayangnya Timnas Mobile Legends Pria Indonesia yang diperkuat 3 nama ONIC Esports terhenti di babak fase grup.

Hal yang menyebabkan Timnas Mobile Legends Pria Indonesia gagal ke semifinal karena kalah dihadapan Kamboja dan Myanmar.

Kebetulan Burn x Flash berasal dari Kamboja dan menyandang status juara MPL KH musim ini.

Dengan demikian, Coach Adi dan 2 anak buahnya berpeluang membalaskan sakit hatinya di SEA Games 2023 kepada Burn x Flash.

Berikut Jadwal Fase Grup MSC 2023

Sabtu, 10 Juni 2023

Pukul 14.00 WIB - ONIC Esports vs BURN x FLASH (Grup C)

Pukul 16.30 WIB - ECHO vs EVO Esports (Grup A)

Pukul 19.00 WIB - Fenix Esports vs EVOS Legends (Grup B)

Minggu, 11 Juni 2023

Pukul 14.00 WIB - TODAK vs Team Occupy (Grup D)

Pukul 16.30 WIB - Fenix Esports vs RSG Slate SG (Grup B)

Pukul 19.00 WIB - ECHO vs Fire Flux Impunity (Grup A)