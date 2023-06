Rekomendasi Build Item Hero Fanny Mobile Legends Tersakit Versi Super Kenn, Bisa Jadi Top Global

TRIBUNNEWS.COM - Berikut rekomendasi build item hero Fanny di Mobile Legends versi pemain Bigetron Esports, Super Kenn.

Fanny merupakan salah satu hero Assassin di Mobile Legends yang sering digunakan oleh para profesional player.

Mempunyai damage mematikan selalu jadi alasan Fanny kerap untuk di pick saat bermain Mobile Legends.

Lahirnya damage mematikan tersebut tentu datang dari beberapa item yang digunakan.

Hero ini juga sangat cocok digunakan oleh pemain dengan gaya bermain cepat dan haus akan kill.

Super Kenn selaku jungler dari tim Bigetron Alpha memberikan racikan kepada hero Fanny melalui live streaming rekan setimnya, Vynn yang berjudul full btr.

Super Kenn menjadi bagian roster Bigetron Alpha di MPL ID Season 11 (Instagram @bigetronesports)

Build Item Fanny Versi Super Kenn

1. Tough Boots

2. Blade of The Heptaseas

3. Malefic Roar

4. Hunter Strike

5. Blade of Despair

6. Immortality

Hero Fanny di Mobile Legends (Mobile Legends)

Momen epic Super Kenn saat menggunakan Fanyy terjadi pada saat menit ke-15 saat dirinya mendapat maniac.

Vynn pun sempat terheran seraya mengucapkan bahwa dirinya juga bisa seperti apa yang dilakukan Super Kenn.

"Lihat gak Vynn? lihat gak?" ucap Super Kenn lewat live streaming kanal YouTube Vynn Official.

"Mirip gua sih Fanny lu, keren keren juga lu Ken," puji Vynn kepada Super Kenn.

Sementara itu, item yang pertama yang dipilih Super Kenn adalah Tough Boots.

Tough Boots dirasa cocok bagi Fanny karena hero tersebut memiliki karakter agresif mulai dari early maupun late game.