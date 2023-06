Jadwal Fase Grup Turnamen Mobile Legends MSC 2023, ONIC Esports & EVOS Legends Tanding Hari Sabtu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal fase grup turnamen Mobile Legends: Bang-Bang Southeast Asia Cup (MSC) 2023 yang dimulai Sabtu (10/6/2023) mendatang.

Pada turnamen Mobile Legends berskala Internasional kali ini, ada dua tim asal Indonesia yang berjuang meraih prestasi.

Mereka adalah ONIC Esports selaku juara MPL ID Season 11, kemudian EVOS Legends yang berstatus runner-up.

ONIC Esports akan berada di Grup C bersama Team Occupy dan Burn x Flash.

Sementara EVOS Legends tergabung di Grup B dengan Fenix Esports dan RSG Slate.

Berikut Jadwal Fase Grup MSC 2023

Sabtu, 10 Juni 2023

Pukul 14.00 WIB - ONIC Esports vs BURN x FLASH (Grup C)

Pukul 16.30 WIB - ECHO vs EVO Esports (Grup A)

Pukul 19.00 WIB - Fenix Esports vs EVOS Legends (Grup B)

Minggu, 11 Juni 2023

Pukul 14.00 WIB - TODAK vs Team Occupy (Grup D)

Pukul 16.30 WIB - Fenix Esports vs RSG Slate SG (Grup B)

Pukul 19.00 WIB - ECHO vs Fire Flux Impunity (Grup A)

Senin, 12 Juni 2023

Pukul 14.00 WIB - RSG Slate SG vs EVOS Legends (Grup B)

Pukul 16.30 WIB - ONIC Esports vs Outplay (Grup C)

Pukul 19.00 WIB - Blacklist International vs Team Occupy (Grup D)

Selasa, 13 Juni 2023

Pukul 14.00 WIB - Fire Flux Impunity vs EVO Esports (Grup A)

Pukul 16.30 WIB - Outplay vs BURN x FLASH (Grup C)

Pukul 19.00 WIB - TODAK vs Blacklist International (Grup D)