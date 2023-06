Jadwal Turnamen Mobile Legends H3RO Esports 4.0 Hari Ini: Mulai Jam 15.30 WIB, Tonton Gratis di Sini

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal turnamen Mobile Legends H3RO Esports 4.0 pada hari ini, Kamis (8/6/2023).

Sebanyak empat laga seru dari Grup B bakal tesaji pada hari ini.

Empat laga tersebut merupakan laga penentu bagi tim yang akan lolos nantinya ke babak play-off.

Grub B sendiri masih menyisakan dua tiket lagi. Sedangkan tim Grup B yang telah mengamankan tiket play-off adalah AURA Fire dan ONIC Prodigy.

Sementara dua tiketnya lagi masih diperebutkan tiga tim yakni Alter Ego, 4Kings Esports, GPX Basreng.

Baca juga: Bocoran Mobile Legends Patch 1.7.88: Ada 7 Hero Dapat Buff, Yu Zhong hingga Badang

Diketahui, turnamen Mobile Legends H3RO Esports 4.0 diikuti oleh 10 tim yang terbagi menjadi dua grup.

Di Grup A sendiri telah merampungkan serangkaian pertandingan dan sudah menempatkan empat tim yang lolos.

Empat tim tersebut adalah RRQ, RRQ Sena, Bigetron Alpha dan EVOS Legends.

Sementara itu, format pertandingan turnamen H3RO Esports 4.0 menggunakan sistem Best of Three (Bo3).

Nantinya sang pemenang turnamen kali ini akan menjadi wakil Indonesia untuk Seleksi Nasional (Seleknas) di International Esports Federation atau IESF 2023.

IESF World Esports Championship adalah turnamen esports tahunan berskala global yang diselenggarakan oleh IESF

Di turnamen IESF, masing-masing negara akan membawa tim mereka untuk memperebutkan gelar juara di tiap cabang.

Tim Mobile Legends Indonesia sendiri berhasil menyabet juara pada gelaran IESF World Esports Championship 2022 yang digelar di Bali.

Tak hanya mendapat tiket menuju IESF 2023, sang pemenang juga berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp 60 juta.

Sementar itu, keseruan turnamen H3RO Esports 4.0, dapat anda saksisan secara gratis melalui kanal YouTube TriIndonesia.

Akses disini < < <

Jadwal H3RO Esports 4.0 Hari Ini, Kamis (8/6)

Pukul 15.30 WIB - Alter Ego vs AURA Fire

Pukul 17.00 WIB - GPX Basreng vs 4Kings Esports

Pukul 18.30 WIB - ONIC Prodigy vs AURA Fire

Pukul 20.00 WIB - Alter Ego vs GPX Basreng

Klasemen Grup A

Nama Tim | Poin

1. Bigetron Alpha | 12p

2. RRQ | 7p

3. EVOS Legends | 4p

4. RRQ Sena | 4p

5. Pajajaran Esports | 1p

Klasmen Grup B

Nama Tim | Poin

1. AURA Fire | 6p

2. ONIC Prodigy | 5p

3. Alter Ego | 4p

4. 4Kings Esports | 1p

5. GPX Basreng | 0p

(Tribunnews.com/Ali)