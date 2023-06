Jadwal MSC 2023 Hari Ini: Ada ONIC Esports dan EVOS Legends, Tonton Gratis di sini

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal turnamen Mobile Legends SEA Cup (MSC) 2023 pada hari ini, Sabtu (10/6/2023).

Sebanyak tiga laga menarik dapat anda saksikan pada keseruan turnamen MSC 2023 pada hari ini.

Dua wakil Indonesia yaitu ONIC Esports dan EVOS Legends bakal memainkan laga perdana pada babak group stage atau fase grup.

Dimulai dari ONIC Esports yang akan membuka laga perdana MSC 2023 dengan melawan wakil dari Kamboja, Burn x Flash.

Kemudian EVOS Legends akan menutup laga pada hari ini dengan melawan wakil dari Myanmar, Fenix Esports.

2 tim Mobile Legends asal Indonesia, ONIC Esports & EVOS Legends akan memulai perjuangannya di babak fase grup MSC 2023, pada Sabtu (10/6) mendatang. (kolase Instagram)

Sementara itu, sang juara M4 World Championship yakni ECHO juga bakal main pada hari ini.

Nantinya ECHO bakal meladeni perlawanan dari EVO Esports pada pertandingan kedua.

Semua laga pada hari ini yang bermain di babak fase grup dijadwalkan menggunakan format pertandingan Best of Three (Bo3).

Atau bisa diartikan dengan tim yang berhasil menyentuh angka dua adalah pemenangnya.

Turnamen MSC 2023 sendiri dijadwalkan digelar mulai tanggal 10-18 Juni.

Dengan babak fase grup dimulai pada tanggal 10-13 Juni 2023. Sedangkan babak knockout atau playoff dijadwalkan pada tanggal 15-18 Juni.

Keseruan turnamen Mobile Legends MSC 2023 dapat anda saksikan secara gratis melalui YouTube Mobile Legends : Bang Bang Indonesia.

Jadwal MSC 2023 Hari Ini, 10 Juni