Jadwal MSC 2023 Hari Ini: Pertarungan Bracket Hewan, ONIC Esports vs EVOS Legends, ECHO vs Todak

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal turnamen Mobile Legends SEA Cup (MSC) 2023 yang memasuki babak playoff, Jumat (16/6) hari ini.

Dua pertandingan hari ini tampaknya sangat layak untuk ditonton.

Sebab empat tim terbaik se-Asia Tenggara akan memperebutkan tiket menuju babak semifinal MSC 2023.

Lucunya, empat tim tersebut mempunyai logo tim yang sama yaitu bertema hewan dan tergabung dalam satu bracket.

Dimulai dengan wakil Filipina yang mempunyai logo lumba-lumba ECHO akan meladeni perlawanan dari tim asal Malaysia yang mempunyai logo ikan yakni Todak.

Kemudian dilanjutkan pertarungan dua wakil Indonesia yaitu ONIC Esports vs EVOS Legends.

Jadwal playoff Mobile Legends MSC 2023 Kamboja. (Instagram @mlbbesports_official)

Sama halnya ECHO dan Todak, baik ONIC Esports dan EVOS Legends juga mempunyai logo hewan.

Dengan Landak Kuning milik ONIC Esports dan Harimau Putih dari EVOS Legends.

Sementara di laga playoff lainnya, Blacklist International dan Burn x Flash sama-sama telah mengamankan tiket menuju semifinal setelah berhasil menang pada hari Kamis (15/6).

Dengan Blacklist International menang dengan skor telak 3-0 atas RSG Slate. Sedangkan Burn x Flash menang kontra Fire Flux Impunity dengan skor 3-0.

Untuk sistem pertandingan playoff MSC 2023 sendiri menggunakan sistem single elimination atau tanpa menggunakan upper bracket atau lower bracket seperti di turnamen MPL.

Lalu, pada babak playoff semua pertandingan menggunakan sistem Best of Five (Bo5), atau tim yang meraih poin tiga keluar sebagai pemenangnya.

Sementara pada babak grand final nanti bakal menggunakan sistem Best of Seven (Bo7), atau tim yang meraih empat poin keluar sebagai pemenangnya.

Seluruh keseruan turnamen MSC 2023 dapat anda saksisan diberbagai platform seperti TikTok, Facebook hingga YouTube resmi Mobile Legends Indonesia.