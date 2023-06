Jadwal Semifinal MSC 2023 Hari Ini: ECHO vs ONIC Esports, Blacklist International vs Burn x Flash

Tangkapan YouTube MPL ID

Bagan Semifinal MSC 2023 mempertemukan ONIC Esports vs ECHO hingga Burn x Flash vs Blacklist International. Jadwal MSC 2023 yang telah memasuki semifinal, Sabtu (17/6) hari ini. Akan ada dua laga seru yakni, ONIC vs ECHO dan Blacklist vs Burn x Flash.