Jadwal MPL ID S12 Pekan Pertama: Dibuka Dengan Tim Baru Dewa United hingga Duel Panas RRQ vs ONIC

MPL ID Season 11 telah memasuki babak Playoffs yang berlangsung mulai 5 hingga 9 April 2023. Simak jadwal turnamen MPL ID S12 pekan pertama yang dibuka dengan duel tim baru serta terdapat laga panas antara RRQ vs ONIC Esports.

Simak jadwal turnamen Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID S12) pekan pertama.

Diketahui, turnamen MPL ID S12 mulai dipertandingkan pada tanggal 13 Juli - 15 Oktober 2023.

Dengan dibagi menjadi dua kategori yaitu babak Regular Season dan Playoff.

Pada babak Regular Season atau fase grup sendiri dijadwalkan mulai tanggal 13 Juli - 24 September 2023.

Sedangkan babak playoff dimainkan pada tanggal 11-15 Oktober 2023.

Sembilan roster lengkap RRQ untuk MPL ID S12. (Tangkapan Layar YouTube @Team RRQ)

Berbeda dengan musim sebelumnya, pada gelaran MPL ID S12 kali ini tampaknya bakal lebih seru dengan bertambahnya satu tim baru.

Tim baru tersebut adalah Dewa United Esports.

Nantinya, MPL ID S12 akan ada sembilan tim yang akan berlaga dalam Frenchise League.

Franchise League adalah turnamen liga dengan mewajibkan sebuah tim untuk membayar sejumlah uang investasi agar dapat bermain di MPL ID.

Sementara laga perdana fase grup di MPL ID S12 akan mempertemukan tim baru Dewa United Esports melawan Aura Fire.

Pada pekan perdana kali ini, para pecinta skema kompetitif Mobile Legends langsung disuguhkan laga panas antara RRQ dan ONIC Esports.

Babak fase grup sendiri bakal menggunakan sistem pertandingan Best of Three (Bo3) atau tim yang berhasil mendapatkan angka dua keluar sebagai pemenangnya.

Seluruh keseruah turnamen MPL ID S12 dapat ditonton secara gratis melalui kanal YouTube MPL Indonesia.

Jadwal Regular Season