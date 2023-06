Jadwal Final H3RO Esports 4.0 Hari Ini: Bigetron Alpha Selangkah Lagi Menjadi Juara

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal final turnamen Mobile Legends H3RO Esports 4.0, Minggu (25/6/2023.

Dua laga menarik bakal menemani para pecinta Mobile Legends pada hari weekend.

Dimulai dengan laga pertama antara AURA Fire vs EVOS Legends pada final lower bracket.

Sama halnya babak play-off sebelumnya, laga AURA Fire vs EVOS Legends bakal menggunakan sistem laga Best of Three (Bo3), atau tim yang pertama mendapat angka dua keluar sebagai pemenangnya.

Sementara pada laga final, Bigetron Alpha telah menunggu pemenang dari laga AURA Fire vs EVOS Legends.

Lalu, pada babak final tersebut bakal menggunakan sistem laga Best of Seven (Bo7), atau tim yang pertama kali mendapat angka empat keluar sebagai pemenangnya.

Kesuruan turnamen H3RO Esports 4.0 tersebut dapat saksikan secara gratis melalui lewat kanal YouTube Tri Indonesia.

Diketahui, bagi Bigetron Alpha pada turnamen H3RO Esports 4.0 merupakan satu-satunya tim yang belum pernah mengalami kekalahan.

Bahkan belum pernah menelan satu kekalahan round dalam suatu pertandingan dari babak fase grup hingga final.

Yang berarti hingga babak final statistik dari Bigetron Alpha bisa diartikan kinclong tanpa tercoreng sedikitpun.

Jadwal Final H3RO Esports Hari Ini

Minggu, 25 Juni 2023

Final Lower Bracket

Pukul 15.00 WIB - AURA Fire vs EVOS Legends