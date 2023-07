Update Klasemen MDL ID S8 Pekan Pertama: RRQ Sena & Bigetron Beta Semringah, ONIC Prodigy Keok

TRIBUNNEWS.COM - Berikut update klasemen turnamen Mobile Legends Development League Indonesia Season 8 (MDL ID S8) yang telah menyelesaikan pekan pertama, Rabu (12/7/2023).

Sebanyak 12 laga telah diselesaikan oleh 17 tim yang berlaga yang dimainkan selama tiga hari.

Dari 17 tim itu dibagi menjadi dua grup yaitu Affiliated Conference (Tim MPL) dan Open Conference (Tim Kualifikasi).

Untuk tim dari MPL tentunya diisi oleh Alter Ego X, AURA Blaze, Bigetron Beta, EVOS Icon, Geek Fam ID Jr, ONIC Prodigy, Rebellion Sinai, RRQ Sena dan Dewa United Rhodes.

Sedangkan tim dari babak kualifikasi terdapat OPI Pegasus, KING Esports, Pendekar Esports, Yasbih Esports, Pajajaran Esports, Jordan Legends, Boosque dan Graviz Esports.

Di Group Affiliated Conference sendiri puncak klasemen dihuni oleh dua tim yaitu Bigetron Beta dan RRQ Sena yang sama-sama mengemas dua kemenangan. Sedangkan untuk dasar klasemennya ditempati oleh ONIC Prodigy.

ONIC Prodigy merupakan satu-satunya tim dari Affiliated Conference yang menelan dua kekalahan beruntun.

Sementara tim juara bertahan musim lalu, EVOS Icon juga tak belum bisa memetik hasil yang maksimal.

Sebab, pada pekan pertama EVOS Icon yang bermain sekali kalah dari Jordan Legends.

Bergeser ke Open Conference, tim anyar Bossque berhasil tampil memukau pada pekan pertama MDL ID S8.

Berhasil mengalahkan ONIC Prodigy dan Geek Fam ID Jr membuat Bossque bertengger di puncak klasemen.

Semua duel tersebut tergabung ke dalam babak Regular Season atau fase grup.

Sementara untuk sistem pertandingannya dijadwalkan menggunakan Best of Three (Bo3).

PBESI resmi menyetujui turnamen MPL ID S12 dan MDL ID S8. (Instagram @frengky_ong)

Sama halnya pada musim sebelumnya, MDL ID S8 kali ini dipastikan menggunakan format global ban.