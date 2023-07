Hasil MPL ID S12 Pekan Pertama: RRQ Tak Terbendung, Bigetron & Dewa United Berebut Posisi Dua

TRIBUNNEWS.COM - Berikut hasil turnamen Mobile Legends Professional League Indonesia Season 12 (MPL ID S12) pekan pertama, Minggu (16/7/2023) malam WIB.

Pada pekan pertama, RRQ yang tampil impresif berhasil menyapu bersih semua laga.

Diketahui, RRQ berhasil menang kontra AURA Fire, ONIC Esports, dan yang terakhir Rebellion Zion.

Dengan hasil tersebut menobatkan RRQ sebagai pemuncak klasemen sementara MPL ID S12.

Daftar roster RRQ untuk MPL ID Season 12, di antaranya Xinnn, Banana, Skylar, Clayyy, Banana, Lemon, Ferxic, Cipuy dan Naomi. (Instagram @teamrrq)

Kemudian pada posisi kedua dihuni oleh Bigetron Aplha yang meraih dua kemenangan kontra Alter Ego dan Geek Fam ID.

Di posisi ketiga, Dewa United Esports pepet Bigetron Alpha dengan torehan yang sama.

Namun Dewa United Esports kalah dari segi rounds. Maka dari itu, Dewa United Esports nangkring di posisi ketiga.

Sementara itu sang juara bertahan MPL ID dan MSC 2023, ONIC Esports harus menelan pil pahit pada pekan pertama ini.

ONIC Esports harus kalah dalam duel Derby Royal pada laga perdana melawan RRQ dengan skor 2-1.

Namun pada laga kedua, ONIC Esports kembali bangkit dengan mengalahkan Rebellion Zion dengan skor telak 2-0. Hasil tersebut membuatnya kini nangkring di posisi keempat.

Sementara itu, dasar klasemen MPL ID S12 dihuni oleh Alter Ego, AURA Fire dan Geek Fam ID.

Ketiga tim tersebut menorehkan hasil yang sama yaitu kalah sebanyak dua kali dalam dua laga.

Sebagai catatan, semua laga tersebut dimainkan pada babak Regular Season atau fase grup dengan sistem Best of Three (Bo3).

Sementara babak Regular Season sendiri dijadwalkan mulai tanggal 13 Juli - 24 September 2023. Yang berarti Regular Season dimainkan selama delapan minggu sendiri lamanya.