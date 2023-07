Jadwal MDL ID S8 Pekan Ketiga, Dimulai 31 Juli: Ada 16 Laga Seru, EVOS Icon & RRQ Sena Main Dua Kali

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal turnamen Mobile Legends Development League Indonesia Season 8 (MDL ID S8) dalam lanjutan pekan ketiga.

Diketahui, pekan ketiga akan dimulai pada tanggal 31 Juli hingga 7 Agustus 2023.

Terdapat 16 laga seru yang layak ditonton oleh para pecinta skema kompetitif Mobile Legends Indonesia.

Tampaknya dua tim unggulan MDL ID yakni EVOS Icon dan RRQ Sena bakal memainkan dua laga pada pekan ketiga kali ini.

Untuk EVOS Icon dua laga itu akan mempertemukan dengan Alter Ego X dan AURA Esports.

Sedangkan untuk RRQ Sena akan berjumpa dengan Jordan Esports dan Rebellion Sinai.

PBESI resmi menyetujui turnamen MPL ID S12 dan MDL ID S8. (Instagram @frengky_ong)

Sementara sang juara MDL ID S6 yakni Bigetron Beta hanya memainkan satu laga saja dengan melawan AURA Fire.

Diketahui, turnamen MDL ID S8 sendiri diikuti sebanyak 17 tim itu dibagi menjadi dua grup yaitu Affiliated Conference (Tim MPL) dan Open Conference (Tim Kualifikasi).

Untuk tim dari MPL tentunya diisi oleh Alter Ego X, AURA Blaze, Bigetron Beta, EVOS Icon, Geek Fam ID Jr, ONIC Prodigy, Rebellion Sinai, RRQ Sena dan Dewa United Rhodes.

Sedangkan tim dari babak kualifikasi terdapat OPI Pegasus, KING Esports, Pendekar Esports, Yasbih Esports, Pajajaran Esports, Jordan Legends, Boosque dan Graviz Esports.

Perlu diketahui, semua duel itu berlangsung dalam babak Regular Season atau fase grup.

Sementara untuk sistem pertandingannya dijadwalkan menggunakan Best of Three (Bo3).

Sama halnya pada musim sebelumnya, MDL ID S8 kali ini dipastikan menggunakan format global ban.

Di dalam sistem global ban mempunyai aturan terhadap hero yang akan dimainkan.