Jadwal MPL ID S12 Hari Ini: Derby Klasik Putaran Pertama, Misi RRQ Geser Bigetron Alpha di Puncak

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal turnamen Mobile Legends Indonesia Season 12 (MPL ID S12) hari ini, Sabtu (29/7/2023).

Sebanyak tiga laga menarik bakal menemani para pecinta Mobile Legends Indonesia dalam lanjutan pekan kedua hari ketiga di MPL ID S12.

Pertandingan hari ini makin seru dengan adanya Derby Klasik putaran pertama antara EVOS Legends vs RRQ.

Duel bertajuk Derby Klasik itu dijadwalkan bermain pada laga terakhir hari ini.

Bagi RRQ, jika berhasil menang atas EVOS Legends, secara tidak sengaja tim berjuluk sang Raja itu bakal menggeser Bigetron Alpha di puncak klasemen MPL ID S12.

Meski begitu EVOS Legends juga tak bisa dianggap enteng.

Sebab EVOS Legends baru saja mendapat motivasi setelah menang pada hari Jumat (28/7) kontra Geek Fam ID.

Sementara laga perdana hari ini dibuka duel AURA Fire dengan Rebellion Zion.

Lalu, laga kedua pada hari ini mempertemukan duel tim pesakitan MPL ID S12 yaitu Alter Ego dengan Geek Fam ID.

Sebab kedua tim tersebut belum sekalipun meraih kemenangan dari tiga laga yang telah dijalani.

Sebagai catatan, tiga laga seru itu dimainkan pada babak Regular Season atau fase grup dan dimainkan secara offline di MPL Arena, Tanjung Duren, Jakarta.

Sementara untuk sistem pertandingan babak fase grup dijadwalkan menggunakan Best of Three (Bo3).

Diketahui, turnamen MPL ID S12 akan mulai dipertandingkan pada tanggal 13 Juli - 15 Oktober 2023 yang dibagi menjadi dua kategori.

Dua kategori tersebut adalah babak Regular Season dan Playoff.