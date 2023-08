Hasil MPL ID S12: Dominasi RRQ Hancur Lebur, Landak Kuning Gigit Harimau Putih

TRIBUNNEWS.COM - Inilah hasil Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID S12) yang telah menyelesaikan laga pekan ketiga hari ketiga, Sabtu (5/8/2023).

Tiga laga seru yang tersaji tampaknya tak mengubah sedikit pun tatanan klasemen sementara MPL ID S12.

Dimana laga kedua pekan ketiga hari ketiga, Geek Fam ID berhasil menang dengan skor 2-1 atas RRQ.

Sebelum dikalahkan Geek Fam ID, RRQ tampil mendominasi dan satu-satunya tim yang belum satupun menelan kekalahan di MPL ID S12 dengan mengemas lima kemenangan.

Meski begitu, sang Raja masih nyaman di puncak klasemen MPL ID S12 meski kalah kontra Geek Fam ID.

Geek Fam ID pun juga tak beranjang di klasemen ke-8 meski berhasil menang.

Daftar roster RRQ untuk MPL ID Season 12, di antaranya Xinnn, Banana, Skylar, Clayyy, Banana, Lemon, Ferxic, Cipuy dan Naomi. (Instagram @teamrrq)

Baca juga: Jadi Momok Kekalahan Bigetron Alpha di MPL ID S12, Inilah Profil Aran Pemain Terbaru AURA Fire

Kemudian laga perdana pekan ketiga hari ketiga kemarin dibuka dengan kemenangan Bigetron Alpha dengan skor 2-0 atas Rebellion Zion.

Bagi Bigetron Alpha kemenangan laga itu sangat berarti demi mendongkrak motivasi setelah kalah 2-0 kontra AURA Fire pada laga sebelumnya.

Meski sempat naik ke peringkat kedua MPL ID S12 dengan menggeser ONIC Esports, tampaknya torehan itu tak bertahan lama.

Sebab pada laga penutup, ONIC Esports berhasil menang atas EVOS Legends dengan skor 2-0 dan berhasil mengamankan posisi klasemen kedua di MPL ID S12.

Hal itu juga menambah dominasi sang Landak Kuning atas Harimau Putih di MPL ID.

Sebagai catatan, seluruh duel MPL ID S12 tersebut tergabung dalam babak Regular Season dengan menggunakan sistem Best of Three (Bo3).

Sementara itu, untuk dua wakil yang berhasil menyentuh babak Grand Final, dipastikan dua tim itu bakal mewakili Indonesia di ajang M5 World Champioship yang digelar di Filipina.

MPL ID S12 kali ini tampak berbeda dengan gelaran musim sebelumnya.