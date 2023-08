Jadwal MPL ID S12 Hari Ini, 11 Agustus 2023: Bigetron Alpha vs ONIC, Duel Sengit Tim Papan Atas

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal turnamen Mobile Legends Indonesia Season 12 atau MPL ID S12 yang digelar hari ini, Jumat, 11 Agustus 2023.

Jadwal MPL ID S12 hari ini akan menyajikan dua laga seru dan layak ditonton bagi para pecinta Mobile Legends Indonesia.

Sebab, beberapa tim papan atas MPL ID akan bermain dalam lanjutan pekan keempat hari kedua hari ini.

Yang pertama, tim juara M1 World Championship yakni EVOS Legends akan melawan Rebellion Zion.

Di atas kertas EVOS Legends lebih diunggulkan untuk memetik poin penuh. Sebab, Rebellion Zion di MPL ID S12 kali ini tampil cukup buruk dengan bertengger di zona merah dan diambang tidak lolos Play-off.

Sedangkan EVOS Legends hingga pekan keempat hari kedua ini, tim berjuluk Harimau Putih itu bertengger di urutan keempat.

EVOS Legends mengemas empat kemenangan dan dua kali kalah dengan membuntuti Bigetron (BTR) Alpha di urutan ketiga dengan torehan yang sama.

Sementara BTR Alpha sendiri nantinya akan melawan tim juara MSC 2023 serta juara bertahan MPL ID yakni ONIC Esports.

Duel BTR Alpha vs ONIC Esports bakal tampak sengit mengingat keduanya sama-sama baru menjuarai ajang turnamen.

Dengan ONIC Esports juara MSC 2023, sedangkan BTR Alpha lolos untuk menjadi perwakilan Indonesia di ajang IESF WEC 2023 Rumania.

Sebagai catatan, seluruh duel itu tergabung dalam kategori Regular Reason atau penyisihan grup.

Sementara untuk format pertandingannya dijadwalkan menggunakan Best of Three (Bo3).

Sedangkan untuk venue turnamen MPL ID S12 digelar di MPL Arena, Tanjung Duren, Jakarta.

Perlu diketahui, turnamen MPL ID S12 merupakan gelaran kedua pada tahun 2023, dimana dua tim teratas nanti otomatis akan tampil di M5 World Championship yang digelar di Filipina.