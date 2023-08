Jadwal MPL ID S12 Hari Ini: EVOS Legends Lawan Wakil IESF WEC, RRQ Ditantang sang Juru Kunci

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal turnamen Mobile Legends Professional League Indonesia atau MPL ID S12 hari ini, Sabtu (12/8/2023).

Duel MPL ID S12 dalam lanjutan pekan keempat hari ketiga bakal menyajikan tiga laga menarik yang layak untuk ditonton.

Laga pembuka hari ini langsung disuguhkan duel sengit antara EVOS Legends melawan wakil Indonesia di ajang IESF WEC 2023, Bigetron Alpha.

Duel sengit itu makin seru lantaran keduanya memperoleh poin yang sama, dengan empat kali menang dan tiga kali hasil kalah.

Baik Bigetron Alpha hanya unggul selisih rounds yang membuatnya bertengger di urutan ke-3, sedangkan EVOS Legends membuntutinya di peringkat empat.

Bigetron Alpha keluar sebagai pemenang seleknas IESF WEC 2023 berkat mengalahkan EVOS Icon dengan skor telak 3-0. (Instagram @bigetronesports)

Lalu, laga kedua hari ini mempertemukan Geek Fam ID vs Rebellion Zion.

Bagi Geek Fam ID sendiri yang kini bertengger di papan bawah, satu kemenangan nanti saat berarti guna memperbaiki poinnya.

Namun, Rebellion Zion juga tak bisa dianggap remeh, sebab hari kemarin Jumat (11/8) tim berjuluk Banteng Biru itu berhasil menang atas EVOS Legends dengan skor telak 2-0.

Sedangkan laga pemungkas hari ini mempertemukan tim papan, RRQ melawan tim juru kunci, Alter Ego.

Di atas kertas RRQ lebih diunggulkan untuk menang,

Meski begitu jika berkaca pada laga sebelumnya di Play-off MPL ID S11 lalu, Alter Ego berhasil menang atas RRQ dengan skor telak 3-1.

Sementara itu, seluruh keseruan duel MPL ID S12 itu tergabung dalam babak Regular Season yang dimainkan dengan format Best of Three (Bo3).

Sedangkan untuk venue turnamen MPL ID S12 digelar di MPL Arena, Tanjung Duren, Jakarta.

Perlu diketahui, turnamen MPL ID S12 merupakan gelaran kedua pada tahun 2023, dimana dua tim teratas nanti otomatis akan tampil di M5 World Championship yang digelar di Filipina.