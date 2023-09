Kode Redeem Free Fire Aktif Hari Ini 15 September 2023, Segera Klaim untuk Dapatkan Hadiah

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kode redeem Free Fire terbaru yang masih aktif dan dapat ditukarkan hari ini pada Jumat, 15 September 2023.

Penukaran kode redeem FF sendiri dapat Anda diklaim melalui laman resmi Garena, reward.ff.garena.com.

Sebagai informasi, kode redeem FF yang valid atau benar adalah yang berisikan kumpulan huruf dan angka yang terdiri dari 12-16.

Hadiah yang dapat didapatkan dari kode redeem Free Fire itu meliputi skins, diamond, voucher, koin dan bundle hingga item menarik lainnya.

Baca juga: Cara Mengatasi Matchmaking Error di Game Free Fire

Perlu diingat, setiap kode redeem FF memiliki batas waktu penulakaran. Sehingga para player mungkin tidak dapat menukar semua.

Yang perlu diperhatikan ialah masa berlaku ataupun server kode redeem tiap regionnya.

Sebagai catatan, satu akun hanya dapat menukarkan sekali saja tiap kode redeemnya.

Adanya kode redeem sendiri tercipta untuk memanjakan para pemain FF.

Sekaligus sebagai tanda apresiasi kepada pemainnya yang telah setia untuk memainkan gamenya.

Free Fire (FF) - (Garena Free Fire)

Jika kode redeem Free Fire nantinya tidak dapat ditukar, maka bisa diartikan kode itu sudah melebihi batas waktu penukaran.

Atau bisa jadi kode redeem itu telah habis, sebab tiap kode memiliki batas limited dan expired.

Nah, inilah kode redeem Free Fire yang masih aktif dan dapat diklaim.

Kode Redeem Free Fire Hari Ini, 15 September 2023 (govijobs)

Reward

FF119MB3PFA5 - Atlantic Warrior (Shoes) and Wasteland Roamer (Head)

FF11HHGCGK3B - Pumpkin Warrior (Bottom) and Vandal Revolt Weapon Loot Crate

FF11NJN5YS3E - Season of Love Surfboard and Mob Boss Loot Crate

FF1164XNJZ2V - Winterland’s Snowboard and 1x Pink Devil Weapon Loot Crate

FF11WFNPP956 - Killer Mind Surfboard and 1x Engineer Weapon Loot Crate

FF10617KGUF9 - Pink Guardian Top and Candy Bag (backpack)

FF9M2GF14CBF - Pumpkin Land Parachute & Astronaut Pack

FF9MJ31CXKRG - Manly Cologne grenade and Shoot Dance emote

FFESP5M1MVBN - Titanium Weapon Loot Crate