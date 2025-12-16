Senin, 12 Januari 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital
Tribun

Hampir 10 Tahun Hidup Tanpa Listrik, Ruslan Kini Terang Berkat Program BPBL

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM dan PLN menghadirkan listrik gratis bagi Ruslan

Editor: Content Writer
zoom-inlihat foto Hampir 10 Tahun Hidup Tanpa Listrik, Ruslan Kini Terang Berkat Program BPBL
Dok. PLN
LISTRIK GRATIS - Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM dan PLN menghadirkan listrik gratis bagi Ruslan, warga Musi Banyuasin, setelah hampir satu dekade hidup tanpa penerangan. 

TRIBUNNEWS.COM – Suara azan Magrib baru saja berkumandang di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sebuah rumah panggung sederhana, lampu bohlam putih untuk pertama kalinya menyala, menerangi ruang tamu yang selama hampir satu dekade hanya bergantung pada lampu minyak.

Di bawah cahaya itu, Ruslan (52), buruh tani setempat, tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Setelah lama hidup tanpa aliran listrik, ia kini menikmati sambungan listrik gratis melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan PT PLN (Persero).

“Terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah yang telah memberikan fasilitas pemasangan listrik gratis. Alhamdulillah, ini sangat menunjang sekali bagi saya,” ujar Ruslan.

Baca juga: Jalur Asa Petani Sawit di Pinang Banjar, Kabupaten Musi Banyuasin

Sebelumnya, Ruslan dan keluarganya mengandalkan lampu minyak dan genset kecil untuk penerangan. Genset itu pun hanya bisa digunakan sesekali karena harus diisi bahan bakar setiap dua hari sekali. Malam hari sering diiringi dengungan mesin, hingga kini berganti dengan suara sakelar yang menyalakan cahaya.

“Kalau malam, anak-anak belajar pakai lampu minyak. Kalau habis minyak, ya belajar seadanya. Sekarang mereka bisa belajar lebih lama dan nyaman,” tuturnya.

Tak hanya membantu aktivitas belajar anak-anak, kehadiran listrik juga membuka peluang ekonomi baru bagi keluarga Ruslan. Ia berharap listrik PLN dapat meningkatkan penghasilan keluarga yang selama ini hanya bertumpu pada hasil bertani.

“Kalau sudah ada listrik, saya ingin beli kulkas, mungkin bisa jual es atau minuman dingin. Istri saya penjahit, pasti bisa lebih banyak pesanan,” katanya.

Program BPBL telah dijalankan Kementerian ESDM bersama PLN sejak 2022 dan hingga 2024 telah menghadirkan sambungan listrik gratis bagi lebih dari 367 ribu rumah tangga tidak mampu di berbagai wilayah Indonesia. Pada 2025, pemerintah menargetkan 215 ribu rumah tangga tambahan dapat menikmati manfaat serupa.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat konstitusi.

Baca juga: PLN Bersama TNI AU Salurkan Program Gizi Keluarga Sehat lewat Dapur 2 SPPG Lanud ATS

“Program listrik desa dan pemasangan listrik rumah tangga ini adalah target Bapak Presiden yang kami terjemahkan dalam kebijakan hingga 2029–2030. Ini bentuk kehadiran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” ujar Bahlil.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan PLN siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM untuk mempercepat pemerataan listrik di seluruh Indonesia.

“Tidak boleh ada lagi saudara kita yang hidup dalam kegelapan. PLN siap all out menyukseskan Program BPBL. Listrik bukan hanya penerangan, tapi fondasi pembangunan, penggerak ekonomi, dan jalan keluar dari kemiskinan,” tegas Darmawan.

 

Regional

Lawan Penjambret, Bocah SD di Medan Terseret di Aspal 20 meter, Seragam Merah Putih Sobek

Super Skor

Bagan Semifinal Piala Afrika 2025: Juara Bertahan Crash, Salah vs Mane Rebutan ke Final

Super Skor

Konsisten Sumbang Gol di Final Piala Super Spanyol, Lewandowski Pamer Tambah Gelar Lagi

Tags
PLN
Energi untuk Rakyat
sambungan listrik
Topik Terkait
PLN-siaga-kelistrikan-nasional.jpg
Jelang Tahun Baru, Dirut PLN Pimpin Siaga Kelistrikan Nasional dari Aceh Tamiang
PLN-jaringan-kelistrikan-nih.jpg
Jaga Kelistrikan saat Nataru, 4.882 Personil Telah Disiagakan
Kelistrikan-Pulih-PLN-Percepat-Pemulihan-Masjid-Pascabencana-di-Aceh.jpg
Pulihkan Mayoritas Listrik Desa Aceh, PLN Belum Berani Aliri ke Rumah karena Alasan Keselamatan
Relawan-Pegawai-PLN-Bantu-Pemulihan-Pascabencana.jpg
Relawan Pegawai PLN Hadir Dampingi Warga Aceh Bangkit dari Trauma Pascabencana
pln-upayakan-pemulihan-listrik-aceh-tengah.jpg
Akses Jalan Terbatas, PLN Terus Upayakan Pemulihan Listrik di Aceh Tengah
Rekomendasi untuk Anda
Video Pilihan
Detik-detik Siswi SD Lawan Maling yang Curi HP di Medan, Sampai Terseret Motor 20 Meter
Detik-detik Siswi SD Lawan Maling yang Curi HP di Medan, Sampai Terseret Motor 20 Meter

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan