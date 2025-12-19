Sistem Kelistrikan Berangsur Stabil, Pasokan Listrik Banda Aceh Kembali Normal

PEMULIHAN SISTEM KELISTRIKAN - Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (ketiga dari kanan) memimpin langsung proses penyambungan sistem kelistrikan Aceh dengan sistem besar Sumatera di Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban (UP2B) Sumatera Bagian Utara, Medan (17/12). Dengan tersambungnya sistem tersebut, pasokan listrik di Kota Banda Aceh kini telah pulih sepenuhnya.

TRIBUNNEWS.COM - Setelah kembali terhubung dengan sistem kelistrikan Sumatera, PT PLN (Persero) berhasil melakukan pemulihan pasokan listrik di Aceh secara bertahap. Seiring tersambungnya kembali dengan sistem tersebut, aliran listrik di Kota Banda Aceh kini telah kembali normal dan wilayah tersebut kembali terang.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pemulihan layanan kelistrikan guna memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan serta menjaga stabilitas pelayanan publik.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa keberhasilan stabilisasi sistem kelistrikan di Aceh menjadi penanda pulihnya pasokan listrik di Banda Aceh ke kondisi normal.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM, kami terus mempercepat upaya pemulihan kelistrikan pascabencana Aceh. Alhamdulillah, proses ini dapat berjalan lancar dan sistem kelistrikan Banda Aceh kini telah pulih sepenuhnya,” ujarnya.

Darmawan melanjutkan, pascapulihnya kelistrikan Banda Aceh, pihaknya terus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah tersebut.

“Saat ini kami terus memonitor suplai listrik kepada masyarakat secara menyeluruh sembari terus memperkuat sistem agar ke depan semakin tangguh dan mampu meminimalisir potensi gangguan,” ucapnya.

Darmawan menjelaskan, selain Banda Aceh, secara bertahap PLN terus memulihkan suplai listrik untuk pelanggan di wilayah lain, termasuk lokasi-lokasi terdampak banjir dan tanah longsor. PLN juga secara intens berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan untuk memastikan pelayanan kelistrikan berjalan optimal.

“Personel kami terus bekerja untuk mempercepat recovery agar seluruh wilayah di Aceh dapat pulih sepenuhnya. Kami juga bersiaga 24 jam di lapangan untuk merespons cepat setiap potensi gangguan,” tutup Darmawan.

PLN menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat dan seluruh pihak selama proses pemulihan berlangsung. Ke depan, PLN berkomitmen untuk terus memberikan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (*)

