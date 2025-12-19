Senin, 12 Januari 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital
Tribun

PLN Pulihkan Interkoneksi Sumatra–Aceh dengan Tower Darurat Crane

PLN pulihkan pasokan listrik Aceh lewat inovasi crane sebagai tower darurat agar interkoneksi Sumatra–Aceh tersambung kembali.

Editor: Content Writer
zoom-inlihat foto PLN Pulihkan Interkoneksi Sumatra–Aceh dengan Tower Darurat Crane
Dok. PLN
PEMULIHAN LISTRIK DI ACEH - Tampilan dari udara alat berat atau crane yang PLN modifikasi menjadi tower darurat yang aman untuk mengganti salah satu tower terdampak parah oleh bencana di jalur transmisi 150 kV Pangkalan Brandan - Langsa, Aceh Tamiang. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemulihan pasokan listrik terus dilakukan di tengah kondisi lapangan yang masih dinamis pascabencana.

Untuk memastikan pasokan listrik kembali diperoleh secara bertahap oleh masyarakat Aceh, PT PLN (Persero) melakukan inovasi dalam pemulihan jaringan transmisi 150 kilovolt (kV) Pangkalan Brandan–Langsa dengan memodifikasi alat berat (crane) sebagai tower darurat. 

Melalui inovasi ini, interkoneksi sistem kelistrikan Sumatra–Aceh telah berhasil tersambung kembali dan listrik berhasil dialirkan secara bertahap dan aman.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa langkah tersebut ditempuh karena kondisi lapangan di salah satu titik transmisi di Aceh Tamiang yang belum mendukung untuk pembangunan tower darurat dalam waktu yang singkat.

“Di lapangan, kami menghadapi endapan lumpur, material sisa banjir, serta akses kerja yang terbatas. Kondisi ini membuat pembangunan fondasi tower darurat akan membutuhkan waktu lebih lama, sehingga kami memilih solusi yang tetap aman agar pemulihan dapat terus berjalan,” ujar Darmawan.

Dengan tersambungnya kembali interkoneksi Sumatra–Aceh berkat inovasi penggunaan crane sebagai tower darurat, kini pasokan listrik telah disalurkan secara bertahap dan penuh kehati-hatian kepada jaringan distribusi di seluruh wilayah Aceh. 

"Pada proses ini, kami lakukan secara bertahap dan hati-hati untuk menjaga keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah yang masih terdampak genangan air atau lumpur," tutup Darmawan.

Baca juga: PLN Kerahkan 500 Personel Pulihkan Jaringan Listrik Pascabencana di Aceh

Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Edwin Putra Nugraha menjelaskan bahwa pemanfaatan crane sebagai tower darurat dipilih sebagai pendekatan teknis sementara agar jalur transmisi kembali difungsikan tanpa menunggu kondisi lapangan sepenuhnya pulih.

Seluruh tahapan pekerjaan dilakukan melalui pengujian teknis dan pengawasan berlapis untuk memastikan keselamatan sistem serta lingkungan di sekitar lokasi pekerjaan.

“Setiap langkah percepatan yang kami lakukan harus tetap mengutamakan keandalan sistem dan keselamatan seluruh pihak. Karena itu, tiap keputusan teknis diambil secara cepat dan berdasarkan pengujian di lapangan,” jelas Edwin.

Edwin juga menambahkan, pemanfaatan crane sebagai tower darurat bersifat sementara. Seiring membaiknya kondisi tanah dan akses kerja di lokasi terdampak, pihaknya akan melanjutkan pembangunan tower transmisi permanen sesuai standar ketenagalistrikan guna memastikan keandalan pasokan listrik dalam jangka panjang.

“Kami akan terus berupaya maksimal di lapangan hingga pemulihan kelistrikan Aceh benar-benar tuntas dan pasokan listrik bagi seluruh masyarakat kembali andal,” tambah Edwin.

Baca juga: PLN Kirim Genset, Sembako, dan Perbaikan Jaringan Listrik Pasca Banjir di Aceh

Seleb

Eva Manurung Ungkap Reaksi Dewi Perssik saat Akan Dijodohkan dengan Virgoun

Super Skor

Kata Hansi Flick Usai Barcelona Kalahkan Madrid di Final Piala Super Spanyol

Seleb

Ibu Virgoun Akui Dewi Perssik Sosok Mantu Idaman, Singgung Kemiripan Sikap: Akhlak Gue Ada di Dia

Tags
PLN
Pemulihan Listrik
interkoneksi Sumatra-Aceh
Topik Terkait
PLN-siaga-kelistrikan-di-momen-pergantian-tahun-baru.jpg
Sistem Kelistrikan Nasional Tetap Andal, PLN Sukses Jaga Layanan di Pergantian Tahun
Token-Listrik-5454.jpg
Tarif Listrik PLN per kWh Januari 2026 Tidak Mengalami Kenaikan, Simak Daftar Lengkapnya
Surabaya-Samator-Bawa-Pulang-Juara-3-Proliga-2025_20250511_204058.jpg
2 Tim Tersukses dalam Sejarah Proliga: Surabaya Samator dan Jakarta Electric PLN Paling Sering Juara
PLN-siaga-kelistrikan-nasional.jpg
Jelang Tahun Baru, Dirut PLN Pimpin Siaga Kelistrikan Nasional dari Aceh Tamiang
PLN-jaringan-kelistrikan-nih.jpg
Jaga Kelistrikan saat Nataru, 4.882 Personil Telah Disiagakan
Rekomendasi untuk Anda
Video Pilihan
Detik-detik Siswi SD Lawan Maling yang Curi HP di Medan, Sampai Terseret Motor 20 Meter
Detik-detik Siswi SD Lawan Maling yang Curi HP di Medan, Sampai Terseret Motor 20 Meter

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan