Kembangkan Ekosistem, Layanan Umroh Kini Diperkuat Digitalisasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Disrupsi digital kini telah memasuki banyak sektor, satu di antaranya ranah ibadah umroh.

Pengembangan ekosistem digital pun diperlukan untuk menunjang layanan ibadah ini.

UMRAID dan Bank BJBS pun baru saja menandatangani dokumen Nota Kesepahaman terkait pengembangan ekosistem untuk menunjang layanan umroh secara digital di Kantor Pusat Bank BJB Syariah Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/3/2023).

Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama Bank BJBS yang diwakili Division Head Digital Business Achmad Kamal dan PT UMRA MANDIRI RIHLAH AMANAH (UMRAID) diwakili Dirut & Co-Founder Endy Kurniawan.

"Kemudahan pelaksanaan umroh melalui aplikasi digital khususnya melalui UMRAID perlu dukungan dari perbankan syariah yang juga gencar melakukan digitalisasi pelayanan," kata Endy, dalm keterangannya.

Sinergi ini pun diharapkan dapat saling memberikan manfaat melalui ekspansi pelayanan digital serta makin memudahkan masyarakat dalam menunaikan ibadah ke tanah suci.

Perlu diketahui, aplikasi UMRAID yang telah dirilis pada November 2019, kembali diluncurkan pada Desember 2022 lalu untuk menyambut peningkatan pasar umroh secara mandiri dan swakelola (Do It Yourself).

Division Head Digital Business Achmad Kamal menyebut pasar digital terus meluas untuk semua jenis layanan perbankan.

Sehingga pihaknya pun kini mencoba untuk bergerak lebih cepat dan inovatif.

Baca juga: Otoritas Penerbangan Arab Saudi Setuju Penggunaan Bandara Kertajati untuk Pemberangkatan Haji

Aplikasi ini memungkinkan calon jamaah umroh untuk mengatur sendiri perjalanannya, ini tentunya sejalan dengan makin longgar dan fleksibelnya syarat untuk masuk ke Arab Saudi.