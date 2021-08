Siapa ISIS-K? Militan yang Ledakkan Bom Bunuh Diri di Bandara Kabul, Apa Hubungannya dengan Taliban?

TRIBUNNEWS.COM - Ledakan yang terjadi di area Bandara Kabul di Afghanistan membuat proses evakuasi kian sulit.

Menteri angkatan bersenjata, James Heappey memperingatkan mereka yang mengantre di luar Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul untuk pindah ke tempat yang aman.

Pengungsian besar-besaran warga Afghanistan disebabkan oleh ketakutan akan Taliban, kelompok ekstremis yang pernah berkuasa 20 tahun lalu.

Namun ancaman serangan datang dari "musuh bebuyutan" militan itu, yaitu ISIS-K, afiliasi dari Islamic State (IS) atau Negara Islam atau disebut juga Negara Islam Irak dan Syam.

Namun siapa sebenarnya mereka dan mengapa kedua kelompok militan itu bersilangan?

Berikut penjelasannya seperti yang dikutip dari ITV.

ISIS-K (Washington Examiner)

Siapa ISIS-K?

ISIS-K adalah afiliasi dari kelompok teroris Negara Islam (IS) yang pernah menguasai wilayah besar di Suriah utara dan Irak.

ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) juga dikenal dengan nama ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) atau NIIS (Negara Islam Irak dan Syam) dalam Bahasa Indonesia.

ISIS-K didirikan pada 2015, sebagian besar berbasis di Afghanistan timur, bagian dari daerah yang dikenal sebagai provinsi Khorasan.