Lihat Foto Harry-Meghan di Majalah TIME 100, Pangeran William dan Kate Middleton Dikabarkan Gelisah

TRIBUNNEWS.COM -Pangeran William dan Kate Middleton dikabarkan stress dengan kegiatan Harry dan Meghan baru-baru ini.

Hubungan Pangeran Harry-Meghan Markle dengan keluarga kerajaan Inggris lainnya dikabarkan masih tegang.

Menurut penulis dan ahli kerajaan Duncan Larcombe, kegelisahan terbaru Pangeran William dan Kate Middleton yaitu seputar pemotretan Harry dan Meghan untuk majalah TIME 100, di mana salah satu foto diambil di rumah mereka di California.

"Kate dan William terseret ke dalam kontes popularitas transatlantik," kata Larcombe kepada Majalah OK! (per The Mirror).

"Mereka akan merasa cemas dengan sampul dan semua yang dilakukan Harry dan Meghan seperti yang selalu terlihat pada mereka."

"William dan Kate benar-benar khawatir tentang segala sesuatu yang keluar dari Amerika sehubungan dengan Harry dan Meghan, terutama memoar yang akan diluncurkan tahun depan."

"Mereka tidak punya kendali atas narasinya."

Pangeran Harry dan Meghan Markle duduk di belakang Pangeran William dan Kate Middleton di dalam Westminster Abbey saat mereka menghadiri Commonwealth Service tahunan di London pada 9 Maret 2020. (Phil HARRIS / POOL / AFP)

Namun, tidak semua ahli kerajaan berpikir Will dan Kate tertekan tentang apa yang dilakukan Harry dan Meghan.

Dalam sebuah wawancara baru dengan Us Weekly, pakar kerajaan dan co-creator True Royalty TV Nick Bullen memiliki pandangan berbeda.

Meskipun dia setuju bahwa hubungan antara Will dan Harry secara definitif masih "tidak baik," Bullen tidak berpikir bahwa Sussex hidup bebas di kepala keluarga Cambridge atau apa pun.