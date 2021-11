Kylie Jenner Buka Suara setelah 8 Orang Tewas dalam Konser Travis Scott

TRIBUNNEWS.COM - Kekasih Travis Scott, Kylie Jenner buka suara setelah delapan orang tewas dan puluhan lainnya cedera dalam Astroworld Festival Travis Scoott di Houston, Texas.

Kepanikan pecah setelah penonton mulai merangsek ke depan panggung ketika rapper asal Amerika Serikat (AS) itu tampil pada Jumat (5/11/2021) malam.

Travis mengatakan dirinya sangat terpukul oleh kematian dan cedera pada pembukaan festival musik tersebut.

Menanggapi hal itu, Kylie Jenner angkat bicara melalui unggahan story Instagram.

Baca juga: Konser Travis Scott Memakan Korban, Mengapa Kerumunan Bisa Menewaskan Seseorang? Ini Penjelasannya

Baca juga: Konser Travis Scott Ricuh, 8 Orang Tewas dan Puluhan Terluka

Wanita berusia 24 tahun itu membagikan pernyataan di akun Instagram pribadinya @kyliejenner pada Sabtu (6/11/2021) malam, sehari setelah peristiwa tragis tersebut.

"Travis and I are broken and devastated. My thoughts and prayers are with all who lost their lives, were injured or affected in anyway by yesterday’s events.

"And also for Travis who I know cares deeply for his fans and the Houston community."

"I want to make it clear we weren’t aware of any fatalities until the news came out after the show and in no world would have continued filming or performing.

"I am sending my deepest condolences to all the families during this difficult time and will be praying for the healing of everyone who has been impacted."

Kylie Jenner buka suara setelah konser Travis Scott menewaskan 8 orang.

("Travis dan saya benar-benar hancur. Pikiran dan doa saya bersama semua orang yang kehilangan nyawa, terluka atau terdampak oleh peristiwa kemarin.