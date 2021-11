Daftar Korban Tewas Insiden Parade Natal Wisconsin, Berusia Antara 52-81 Tahun

Getty Images via AFP

TRIBUNNEWS.COM - Pengendara mobil SUV Darrell E. Brooks Jr. (39) menabrak kerumunan orang dalam parade Natal tahunan di Waukesha, Wisconsin, Amerika Serikat (AS) pada Minggu (21/11/2021).

Lima orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam insiden tersebut.

Kepala Kepolisian Waukesha Daniel Thompson mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers, Senin (22/11/2021), Brooks sengaja mengendarai SUV warna merah marunnya melewati barikade parade Natal.

Melansir NPR, identitas lima korban tewas dalam kecelakaan itu diketahui berusia antara 52-81 tahun, berikut ini daftarnya:

Video yang diposting online menunjukkan sebuah mobil SUV merah akan menabrak parade Natal di Kota Waukesha (Facebook via BBC)

Tamara Durand (52) dari Waukesha

Tamara Durand bersemangat untuk penampilan pertamanya sebagai salah satu The Milwaukee Dancing Grannies, suaminya David Durand mengatakan dalam sebuah wawancara di The New York Times .

David Durand mengatakan tidak menghadiri pawai tetapi mengetahui tentang tragedi itu segera setelah itu terjadi.

Begitu tiba di lokasi kejadian, ia menggambarkan insiden itu sebagai "kekacauan," katanya kepada surat kabar itu.

Kali berikutnya ia mengatakan melihat istrinya berada di kamar mayat, saat pergi untuk mengidentifikasi tubuhnya.

Ketika Tamara Durand tidak menari, suaminya mengatakan ia merawat cucunya empat hari seminggu dan menjadi sukarelawan untuk rumah sakit setempat dan Palang Merah, Times melaporkan.

