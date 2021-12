Berita Foto : Ancam Bunuh Diri, Pria Bersenjata Datangi Markas PBB di New York

AFP/YUKI IWAMURA

Petugas polisi New York berkumpul di dekat markas besar PBB di New York City, New York pada 2 Desember 2021. - Markas besar PBB di New York ditutup pada hari Kamis selama bentrokan polisi dengan seorang pria yang tampaknya memegang senjata di luar tempat itu, kata para pejabat. Markas besar PBB ditutup, ada aktivitas polisi, kata juru bicara PBB kepada AFP. (Photo by Yuki IWAMURA / AFP)