Workshop ICAPP, Anggota Fraksi PDIP Dukung Capai Emisi Net Zero 2050-2060 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Workshop terkait perubahan iklim bertema 'The Role of Political Parties in Asia to Achieving Net Zero' yang difasilitasi The International Conference of the Asian Political Parties (ICAPP) digelar Rabu (8/12/2021) kemarin.

Dilaksanakan dengan tujuan sebagai bentuk follow up dari negara-negara Asia setelah pertemuan COP26, workshop ini diikuti sebanyak 27 narasumber yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah (The Ruling Party) negara-negara Asia dan organisasi internasional.

Acara dibuka workshop bertema 'mengkatalisasi kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mencapai net zero' dengan keynote speaker H.E. Ban Ki Moon, yang merupakan Presiden Majelis dan Ketua Global Green Growth Institute (GGGI) sekaligus Sekretaris Jenderal ke-8 dari PBB.

Kemudian pada sesi kedua yang bertema 'Meningkatkan Respons Partai Politik di kawasan Asia dan Global Untuk Mencapai Net Zero', Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends menyampaikan 7 point penting sebagai follow up pasca COP26 di Glasgow untuk menegaskan posisi Indonesia dan kawasan Asia dalam upaya akselerasi pencapaian target Net Zero.

Poin pertama, pandemi Covid-19 telah memberi dampak multidimensi, baik bidang ekonomi maupun sosial, dan setiap negara di kawasan Asia telah menerapkan seperangkat kebijakan pemulihan ekonomi domestik lewat fiskal rescue dan recovery spending policies yang besar.

"Sesungguhnya, pemulihan ekonomi nasional maupun kawasan Regional Asia akibat Pandemi Covid-19 dapat menjadi peluang emas untuk mendorong pemulihan ekonomi secara komprehensif sekaligus memperkuat pembangunan hijau untuk mencapai target Net Zero. Oleh karena itu, Asian Comprehensive Recovery Framework harus segera disiapkan dan dilaksanakan di kawasan Asia," ujar Mercy yang mewakili PDI Perjuangan, dalam keterangannya yang telah dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (9/12/2021).

Poin kedua, kata dia, COP26 memiliki empat agenda utama berfokus pada langkah perubahan komitmen pengurangan emisi yang lebih ambisius; memperkuat mitigasi dan adaptasi pengurangan emisi; aliran pendanaan untuk aksi iklim; dan meningkatkan kerjasama internasional dalam transisi energi dan transportasi ramah lingkungan.

Untuk itu, negara-negara Asia diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan target NDC dan Strategi Jangka Panjang yang terukur untuk mencapai penurunan panas bumi pada titik 1,5°C.

Poin ketiga, Mercy mengatakan pada fase persiapan menuju COP26, masing-masing negara Asia telah menegaskan kembali target NDC-nya.

Bahkan beberapa negara menetapkan secara lebih ambisius, termasuk menyiapkan roadmap net zero secara komprehensif baik aspek mitigasi, adaptasi maupun ketahanan atas dampak perubahan iklim global.