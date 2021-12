PROFIL Paing Takhon, Model Asal Myanmar yang Tempati Posisi Pertama 100 Pria Tertampan TC Candler

Berikut sosok Paing Takhon, model asal Myanmar yang dinobatkan sebagai The Most Handsome of 2021, kini dipenjara karena lawan militer.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sosok Paing Takhon, model asal Myanmar yang dinobatkan sebagai The Most Handsome of 2021, kini dipenjara karena melawan militer.

Model dan aktor Paing Takhon dinobatkan sebagai pria dengan wajah paling tampang tahun 2021 oleh organisasi global bergengsi, TC Candler.

TC Candler adalah salah satu grafik peringkat global tahunan yang paling ditunggu-tunggu.

Dikutip dari SK Pop, Paing Takhon menempati urutan pertama setelah mengalahkan orang-orang seperti Chris Hemsworth, Timothee Chalamet dan anggota BTS, V dan Jungkook.

Dianggap sebagai salah satu bintang paling populer di Asia Tenggara, pria berusia 25 tahun itu disebutkan dalam daftar Top 10 Actors versi The Myanmar Times pada 2019.

Baca juga: Lyodra Ginting Masuk Top 10 Daftar 100 Most Beautiful Faces 2021 TC Candler, Saingi Jennie Kim

Baca juga: Paing Takhon: Selebritis Myanmar divonis tiga tahun penjara karena ikut demo anti-kudeta

Paing Takhon juga masuk dalam daftar 23 Stunning South Asian Men That Are Too Gorgeous For Words pada 2018.

Paing Takhon memulai debutnya di daftar Most Handsome Face tahun lalu dan mengamankan posisi 10 sebelum meraih peringkat teratas tahun ini.

Namun, beberapa bulan lalu, dia dikabarkan menerima hukuman penjara tiga tahun karena secara aktif mendukung protes terhadap kudeta militer di Myanmar.

Daftar TC Candler menulis keterangan "Bebaskan Orang Ini" sambil menobatkan Paing Takhon sebagai pria dengan wajah paling tampan.

Profil Paing Takhon