Puluhan Balita Mengalami 91 Kali Pelecehan di Pusat Perlindungan Anak, Diungkap Kepolisian Hong Kong

Hong Kong Society for the Protection of Children, tempat diduga terjadi 90 kali tindak pelecehan terhadap26 balita.

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, HONG KONG – Karyawan di sebuah kelompok perlindungan anak terkemuka di Hong Kong bernama Hong Kong Society for the Protection of Children diduga melakukan tindak pelecehan terhadap setidaknya 26 balita sebanyak 91 kali.

Sabtu lalu (8/1/2022) polisi mengungkapkan temuan tersebutsetelah meninjau rekaman kamera keamanan tambahan yang diambil dari lokasi LSM Mong Kok.

Saat petugas menyaring video lebih dari 40.000 jam, tersangka baru muncul dalam skandal yang mengguncang Hong Kong Society for the Protection of Children (HKSPC).

Delapan anggota staf lainnya ditahan pada hari Jumat, dan akan muncul di pengadilan pada hari Senin, sehingga jumlah orang yang ditangkap menjadi 14 orang.

Hal ini sebagaimana yang dilaporkan South China Morning Post pada Minggu (9/1/2021).

Sekitar 40 staf dipekerjakan di lokasi Mong Kok HKSPC.

Delapan wanita, berusia 24 hingga 63 tahun, akan muncul di pengadilan untuk menjawab dakwaan mereka pada hari Senin.

Petugas dari unit kejahatan regional Kowloon West mengidentifikasi delapan wanita setelah meninjau 13 persen dari rekaman 46.000 jam dari 53 kamera pengintai di pusat tersebut.

Video diambil dari dalam gedung mulai dari pertengahan September hingga pertengahan Desember, sedangkan rekaman dari area luar fasilitas adalah dari pertengahan November hingga pertengahan Desember.