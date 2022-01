Hakim Distrik AS: Pangeran Andrew Harus Hadapi Gugatan Virginia Giuffre Soal Pelecehan Seksual

Kombinasi gambar yang dibuat pada 12 Januari 2022 ini menunjukkan HakimPangeran Andrew, Duke of York dari Inggris, pada 11 April 2021 di Windsor, Inggris, dan Virginia Giuffre pada 22 Oktober 2019 di New York City.

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Pangeran Andrew gagal membujuk hakim AS untuk menolak gugatan Virginia Giuffre, yang menuduh Duke of York ITU melakukan pelecehan seksual terhadapnya ketika dia masih remaja.

Hakim Distrik Amerika Serikat Lewis Kaplan mengeluarkan keputusan yang diumumkan pada Rabu (12/1/2022).

Hakim mengatakan, Giufrre yang kini berusia 38 tahun dapat mengajukan gugatan bahwa Andrew telah dengan sengaja menyebabkan tekanan emosional saat mendiang Jeffrey Epstein memperdagangkannya.

Hakim Manhattan mengatakan terlalu dini untuk menilai upaya Andrew yang meragukan klaim tersebut, meskipun pangeran berusia 61 tahun itu dapat melakukannya di persidangan.

Kaplan mengatakan terlalu dini juga untuk memutuskan apakah penyelesaian damai Giuffre dengan Epstein pada 2009 "dengan jelas dan tidak ambigu" telah melindungi Andrew dari gugatannya.

Hakim tidak membahas manfaat dari klaim Giuffre.

Sementara pengacara Andrew tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Seorang juru bicara Istana Buckingham menolak mengomentari keputusan Kaplan.

David Boies, seorang pengacara untuk Giuffre, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa kliennya senang, dan menunggu keputusan yudisial dari manfaat klaimnya.

Andrew sejauh ini telah membantah tuduhan Giuffre bahwa dia memaksanya untuk berhubungan seks lebih dari dua dekade lalu di rumah mantan rekannya Epstein, Ghislaine Maxwell, di London, dan melecehkannya di dua properti Epstein.

