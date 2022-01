Sederet Artis Internasional Dukung Emma Watson, Menentang Israel Yang Menggusur Warga Palestina

TRIBUNNEWS.COM – Sederet bintang film dan insan film internasional mendukung aktris Emma Watson, yang pekan lalu memposting dukungan kepada Palestina.

Unggahan Emma Watson, yang membintangi film layar lebar Harry Potter, sejauh ini langsung memancing kemarahan pejabat Israel.

"Kami bergabung dengan Emma Watson untuk mendukung pernyataan sederhana bahwa 'solidaritas adalah kata kerja', termasuk solidaritas yang berarti bagi rakyat Palestina yang berjuang untuk hak asasi mereka berdasarkan hukum internasional," kata dalam sebuah pernyataan yang diedarkan pada hari Kamis (13/1/2022).

Dilansir dari Al Jazeera, pernyataan tersebut ditandatangani oleh lebih dari 40 tokoh industri film, termasuk Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Gael García Bernal dan Viggo Mortensen.

“Kami mengakui ketidakseimbangan kekuatan yang mendasari antara Israel, kekuatan pendudukan, dan warga Palestina, yang hidup di bawah sistem pendudukan militer dan apartheid,” sebut pernyataan itu.

Baca juga: Pesan Dukungan Emma Watson untuk Palestina di Media Sosialnya Buat Marah Pejabat Israel

Baca juga: Emma Watson Ungkap Momen Paling Mengharukan saat Reuni Bersama Daniel Radcliffe dan Rupert Grint

Penandatangan lain dari surat pro-Palestina termasuk adalah penulis skenario pemenang penghargaan James Schamus (Crouching Tiger, Hidden Dragon), sutradara nominasi Oscar Asif Kapadia (Amy), Mira Nair (Salaam Bombay) dan penulis/produser Oren Moverman (The Messenger) .

Pemenang Palme d'Or Ken Loach (I, Daniel Blake), aktor Michael Malarkey (The Vampire Diaries) dan Matt McGorry (Orange Is the New Black, How to Get Away with Murder), juga masuk.

“Kami menentang upaya Israel yang sedang berlangsung untuk secara paksa menggusur keluarga Palestina dari rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah Yerusalem Timur, Silwan, dan di tempat lain di wilayah Palestina yang diduduki,” bunyi surat itu.

Pekan lalu, Emma Watson memposting di akun Instagramnya sebuah gambar dari aksi demonstrasi pro-Palestina, dengan kalimat “Solidaritas adalah kata kerja.”

Aktris Inggris ini mungkin paling dikenal karena perannya sebagai Hermione Granger dalam film Harry Potter.

Baca juga: Pasukan Israel Tembak Mati Warga Palestina, Diduga Menyerang dengan Pisau di Tepi Barat

Baca juga: Warga Palestina Tolak Jadi Penyewa dan Akui Kepemilikan Israel Atas Sengketa di Sheikh Jarrah