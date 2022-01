Ivanka Trump Dua Kali Minta Ayahnya Menyerukan Penghentian Kekerasan di Gedung Capitol

AFP

Dokumentasi foto, Presiden AS Donald Trump dan putrinya Penasihat Senior Ivanka Trump berjalan ke pesawat Air Force One sebelum berangkat dari Pangkalan Cadangan Udara Dobbins di Marietta, Georgia pada 4 Januari 2021. Anggota parlemen AS yang menyelidiki serangan Januari 2021 di Gedung Capitol pada 20 Januari 2022 meminta putri mantan presiden Donald Trump untuk bekerja sama secara sukarela dengan penyelidikannya.