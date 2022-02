Pfizer dan BioNtech Ajukan Penggunaan Darurat untuk Anak Usia 6 Bulan hingga 4 Tahun di AS

Seorang petugas kesehatan Israel menyiapkan dosis vaksin Pfizer/BioNTech Covid-19 di Meuhedet Healthcare Services Organization di Tel Aviv pada 22 November 2021, saat Israel memulai kampanye vaksinasi virus corona untuk anak berusia 5 hingga 11 tahun. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Perusahaan farmasi Pfizer dan BioNTech sedang mencari persetujuan Otorisasi Penggunaan Darurat untuk vaksin Covid-19 Pfizer dan BioNtech di Amerika.

Rencananya Pfizer dan BioNtech akan digunakan pada anak-anak antara usia enam bulan dan empat tahun.

"Pfizer Inc. dan BioNTech SE hari ini mengumumkan bahwa mengikuti permintaan dari Food and Drug Administration (FDA) AS, perusahaan-perusahaan tersebut telah memulai pengajuan bergulir yang berupaya mengubah Otorisasi Penggunaan Darurat (EUA) Vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTech untuk memasukkan anak-anak berusia 6 bulan hingga 4 tahun (6 bulan hingga kurang dari 5 tahun), sebagai tanggapan atas kebutuhan kesehatan masyarakat yang mendesak dalam populasi ini, "kata siaran pers mereka, Selasa (1/2/2022).

Seperti dalam laporan Sputnik News, Pfizer dan BioNTech mengatakan mereka berharap akan menyelesaikan pengajuan EUA dalam beberapa hari mendatang.

CEO BioNTech, Ugur Sahin, mengatakan dalam rilisnya, vaksin tersebut telah menunjukkan keamanan, tolerabilitas, dan efikasi yang baik dalam berbagai uji klinis, mulai dari usia lima tahun.

EUA yang diminta akan mengesahkan dua dosis pertama dari seri primer tiga dosis yang direncanakan dalam demografi usia.

Dosis vaksin ketiga akan dibutuhkan di masa depan untuk mencapai tingkat perlindungan yang tinggi terhadap varian virus corona saat ini dan potensi masa depan.

Namun, EUA akan memberi orang tua kesempatan untuk memulai seri vaksinasi sambil menunggu otorisasi untuk dosis ketiga, menurut keterangan Alber Bourla, CEO Pfizer.

Baca juga: Efek Samping Vaksin Booster Sinopharm Menurut BPOM

Pfizer dan BioNtech Sudah Mengirim Data Vaksin

Vaksin Pfizer untuk anak-anak 5-11 tahun akan disuntikkan mulai awal Maret 2022 (Foto Kumanichi)

Sebelumnya, Pfizer dan BioNtech telah mulai mengirimkan data tentang keamanan dan kemanjuran dua dosis pertama dari rejimen tiga dosis yang direncanakan, seperti dalam laporan The Washington Post.